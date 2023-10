Thủy điện Châu Thắng, Nhạn Hạc đã tuân thủ Quyết định 1605/QĐ-TT-BCT của Thủ tướng Chính phủ?

Liên quan đến trận lũ lụt lịch sử ở huyện núi Quỳ Châu, vào ngày 12/10/2023, Báo Nghệ An đăng tải bài viết 2 kỳ “Lũ lụt Quỳ Châu: Những điều cần nói”. Trong bài viết đưa thông tin Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có đánh giá Công ty CP Prime Quế Phong thông báo vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng chưa đảm bảo đúng quy định, và đã có văn bản chấn chỉnh công tác vận hành xả lũ gửi đến các chủ sở hữu thủy điện.

Mới đây, chúng tôi được tiếp cận văn bản của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Đó là Công văn số 479/VPTT-PCTT ngày 3/10/2023, do ông Nguyễn Trường Thành – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh ký, gửi các chủ sở hữu đập và hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tại đây có nội dung: “Từ ngày 25/9 đến sáng ngày 29/9, thời gian trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250 + 400mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cụ thể, tại một số trạm như sau: KT Quỳ Châu: 431 mm; TV Dừa (Anh Sơn): 416 mm, KT Đô Lương: 463 mm; TV Yên Thượng (Thanh Chương): 437 mm… Trong thời gian mưa lũ trên, các chủ hồ chứa nước thủy điện trên địa bàn tỉnh đã tiến hành vận hành điều tiết. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy một số chủ hồ chứa nước thủy điện chưa thực hiện đúng về việc thông báo điều tiết theo đúng thời gian quy định tại quy trình vận hành”.