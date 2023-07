Tích cực quảng bá nông sản trên nền tảng số và mạng xã hội

(Baonghean.vn) - Dự báo tác động của bão sẽ gây mưa lớn, từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.