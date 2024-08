Kinh tế Tiềm năng phát triển kinh tế đêm tại hồ điều hòa Vinh Với diện tích rộng, không gian xanh mát cùng số lượng người đi dạo, tập thể dục, vui chơi đông đúc mỗi ngày, hồ điều hòa TP. Vinh đang bộc lộ tiềm năng để phát triển kinh tế đêm. Có ý kiến đặt ra: Cần thu hút đầu tư vào hồ điều hòa để vừa tạo điểm nhấn về du lịch, tăng nguồn thu, vừa giảm thiểu tình trạng kinh doanh tự phát khó kiểm soát như hiện nay. Điều này liệu có khả thi?

Hồ điều hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với tổng diện tích 53ha, diện tích mặt nước 40ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Hồ điều hòa đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu ngập úng đô thị, cải thiện sinh thái và môi trường, tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, phát triển công viên hồ điều hòa cùng với các khu chức năng xung quanh góp phần hoàn thiện không gian kiến trúc, tạo cảnh quan cho thành phố Vinh. Năm 2017, hồ điều hòa chính thức được đưa vào sử dụng, được mệnh danh là một trong những "lá phổi xanh" của thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, hồ điều hòa hiện nay đang là một trong những điểm đến thu hút người dân trên địa bàn thành phố Vinh. Ban ngày, lượng người đổ về đi dạo, tập thể dục, câu cá… khá đông đúc. Ban đêm, không khí mát mẻ, ít phương tiện lưu thông, hệ thống điện chiếu sáng được nâng cấp, nơi đây trở thành điểm hẹn vui chơi, gặp gỡ của nhiều người dân; các dịch vụ ăn uống, giải khát... sôi động.

Mặc dù vậy, công tác quản lý tại hồ điều hòa còn hiện hữu nhiều bất cập. Theo quy định, hồ điều hòa là công trình công cộng, có chức năng cải thiện môi trường, phục vụ người dân vui chơi, giải trí, không được phép kinh doanh trong khuôn viên của hồ, đặc biệt là tại khu vực công viên hay trên các thảm cỏ xanh.

Tuy nhiên, thực tế tình trạng các hộ kinh doanh tự phát bày biện hàng hóa, bàn ghế, chiếm dụng diện tích hồ để kinh doanh diễn ra phổ biến. Điều này đã gây nên nhiều hệ lụy, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị tại điểm sinh thái này. Tình trạng xả rác bừa bãi xung quanh hồ, dưới lòng hồ xuất hiện thường xuyên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, hồ điều hòa TP. Vinh có nhiều đơn vị quản lý, yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa các đơn vị. Đối với phần mặt nước và vận hành các hạng mục, công năng của hồ do Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh quản lý; đối với hệ thống cây xanh, công viên, thảm cỏ do Công ty CP Công viên Cây xanh TP. Vinh quản lý; đối với chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự… do chính quyền 3 địa phương phụ trách chung bao gồm xã Hưng Hòa, xã Hưng Lộc và phường Hưng Dũng, trong đó tập trung chủ yếu tại xã Hưng Hòa và Hưng Lộc, riêng phường Hưng Dũng chỉ quản lý một phần diện tích nhỏ từ cầu Kênh Bắc trở xuống.

“ Địa phương được giao nhiệm vụ phụ trách về mặt quản lý nhà nước tại một phần khu vực của hồ điều hòa. Thực tế tình trạng các hộ dân chiếm dụng mặt bằng tại hồ để kinh doanh diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua, địa phương cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt, tuy nhiên việc tái lấn chiếm còn diễn ra. Khó nhất là nhu cầu về ăn uống, giải khát của người dân khi đến hồ điều hòa rất lớn, có cung ắt có cầu nên việc xử lý hài hòa thực trạng này vẫn là bài toán nan giải! Ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc

Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư

Ông Dương Xuân Thám - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa cho biết: Từ thời điểm hồ điều hòa đưa vào khai thác đến nay, đây là điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Có thời điểm tối cuối tuần, địa phương ước tính có khoảng 1.000 người tìm đến để vui chơi, đi dạo hóng mát, tạo nên quang cảnh nhộn nhịp, sôi động.

“ Cái khó hiện nay là nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân cao, trong khi đó, việc kinh doanh, buôn bán tại khuôn viên hồ là trái quy định và thực tế xã cũng đã ra quân để giải tỏa, xử lý các hộ kinh doanh trái phép. Tuy nhiên về lâu dài, trước tiềm năng lớn của hồ, xã cũng mong muốn thành phố có thể kêu gọi, kết nối doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế đêm tại hồ, bởi rõ ràng dư địa phát triển xung quanh hồ còn rất lớn. Ông Dương Xuân Thám - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa

Đồng quan điểm, chính quyền xã Hưng Lộc cho biết: Việc kinh doanh trong khuôn viên hồ là trái quy định, tuy nhiên, diện tích mặt bằng xung quanh hồ còn rất lớn, riêng khu vực quản lý của xã Hưng Lộc khoảng trên 5ha. Nếu có doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ tại đây sẽ tạo điểm nhấn về du lịch, mở không gian vui chơi cho người dân, giữ được cảnh quan trong khuôn viên hồ, giảm thiểu tình trạng chiếm dụng kinh doanh như hiện nay cũng như tạo thêm nguồn thu cho thành phố.

Chị Bùi Thị Thuyết - người dân ở phường Bến Thủy, TP. Vinh thường xuyên cùng gia đình đến chơi tại hồ điều hòa nêu ý kiến: So với phố đêm Cao Thắng hay phố đi bộ tại TP. Vinh thì hồ điều hòa có nhiều lợi thế hơn, khi có không gian thoáng đãng, mát mẻ, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt ở Nghệ An. Nhiều người dân mong muốn thành phố quan tâm đầu tư, phát triển để hồ điều hòa trở thành một trong những điểm đến về du lịch trên địa bàn.

