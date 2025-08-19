Thể thao Tiền đạo Huỳnh Như: 'Bàn thắng này dành tặng người hâm mộ cả nước' Sau khi ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng Giải vô địch Đông Nam Á 2025, tiền đạo Huỳnh Như đã gửi lời tri ân tới người hâm mộ.

Chiều 19/8, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng 3-1 trước Thái Lan ở trận tranh hạng ba. Các bàn thắng của Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành tấm Huy chương Đồng đầy thuyết phục, trong bầu không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trên sân.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng 3-1 trước Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

Sau trận đấu, Huỳnh Như đã có những chia sẻ đầy xúc động: “Thật sự hôm nay Như cảm thấy rất hạnh phúc. Toàn đội đã tự nhủ với nhau rằng nhất định phải chiến thắng để dành tặng cho tất cả người hâm mộ đã đến sân cổ vũ, cũng như những khán giả trên khắp cả nước luôn dõi theo đội tuyển. Khán giả hôm nay đến rất đông, tạo nên bầu không khí tuyệt vời và tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”.

Huỳnh Như với màn ăn mừng cùng lá cờ Việt Nam đầy cảm xúc. Ảnh: Hải Hoàng

Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng, bàn thắng được ghi vào đúng ngày 19/8 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: “Huỳnh Như xin tặng bàn thắng này cho tất cả người hâm mộ. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là niềm vui, là hạnh phúc lớn lao mà chúng tôi trân trọng”.

Tuyển nữ Việt Nam dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ cả nước. Ảnh: Hải Hoàng

Đánh giá về màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định: “Hôm nay toàn đội đã nỗ lực hết mình, đúng như những gì đã hứa trước trận. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ và cũng là món quà chúng tôi muốn gửi đến người hâm mộ”.

Với chiến thắng 3-1 trước Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ mang về tấm Huy chương Đồng, mà còn để lại dấu ấn về tinh thần thi đấu quả cảm và tình yêu bóng đá lan tỏa từ cầu thủ đến khán giả./.