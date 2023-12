Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ cảm xúc sau khi thi đấu với đội bóng thời niên thiếu

Tối qua (2/12), Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có cuộc tiếp đón Quảng Nam, tại vòng 4 V.League 2023/24. Một cơn mưa bàn thắng đã được tạo ra, khi có tới 8 bàn thắng được ghi, trong đó có 1 bàn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu đầu tiên của Đình Bắc ngày trở lại sân Vinh, khi trước đó anh đã rời quê hương để vào đầu quân cho đội bóng xứ Quảng Nam.

Ở trận đấu này, Nguyễn Đình Bắc đã có một pha lập công từ chấm 11m, qua đó giúp Quảng Nam cân bằng tỷ số với đội chủ nhà. Ngoài ra, tiền đạo 19 tuổi này cũng đã có một màn trình diễn ấn tượng khi chơi xông xáo trên hàng công của Quảng Nam.

''Cảm xúc của em khi trở về đội bóng quê hương rất hào hứng và hạnh phúc. Được thi đấu với đội bóng cũ thời niên thiếu, em thấy cảm xúc dâng trào, muốn cống hiến khán giả và người hâm mộ bóng đá Nghệ An một trận đấu hay'', tiền đạo người Hưng Nguyên chia sẻ.

Nói về màn lội ngược dòng đầy kịch tính của Quảng Nam, tiền đạo Đình Bắc cho biết thêm: ''Trong giờ nghỉ giữa hiệp, thầy Văn Sỹ Sơn đã đốc thúc tinh thần toàn đội. Câu lạc bộ Quảng Nam thời gian gần đây có kết quả thi đấu chưa tốt, nên toàn đội đặt mục tiêu có điểm trước Sông Lam Nghệ An. Bản thân tôi và toàn đội cũng đã rất nỗ lực và hoàn thành mục tiêu đề ra''.

Với trận hoà này, Quảng Nam có được 2 điểm (2 trận hòa, 2 trận thua) và hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang ở vị trí thứ 9, và phía trước họ sẽ là chuyến làm khách rất khó khăn gặp Câu lạc bộ Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 10/12.

Nguyễn Đình Bắc từng là cầu thủ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Với niềm đam mê cháy bỏng, cậu bé gốc Hưng Nguyên đã không ngừng nỗ lực để có thể trụ lại ở nơi mà nhiều cậu bé khắp mọi miền quê xứ Nghệ đều ao ước. Tuy nhiên, do thể hình quá khiêm tốn, Đình Bắc bị Sông Lam Nghệ An thải loại.

Thất sủng ở đội bóng quê hương, tưởng chừng như cánh cửa đến với bóng đá chuyên nghiệp của Đình Bắc đã khép lại. Tuy nhiên, vào năm 2020, nhờ tới lời giới thiệu của cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An Hồ Thanh Thưởng, tiền vệ sinh năm 2004 đã được Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Quảng Nam tiếp nhận.