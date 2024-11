Thể thao Tiền đạo từng lên tuyển Việt Nam bị đối thủ đấm vỡ mũi; Tuyển Anh thắng to Hy Lạp bằng đội hình hai Tiền đạo từng lên tuyển Việt Nam bị đối thủ đấm vỡ mũi; Rafaelson có cơ hội cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024; VFF phạt Hoàng Anh Gia Lai vì đá xấu; Tuyển Anh thắng to Hy Lạp bằng đội hình hai... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tuyển Anh thắng to Hy Lạp bằng đội hình hai

Rạng sáng 15/11 (giờ Hà Nội), thiếu vắng nhiều nhân tố chủ chốt nhưng tuyển Anh vẫn đòi nợ thành công Hy Lạp, với chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách ở Nations League.

3 điểm quan trọng trên sân khách giúp tuyển Anh giữ ngôi đầu bảng B2 với 12 điểm. Hy Lạp cũng có 12 điểm nhưng xếp sau do kém thành tích đối đầu (thắng 2-1 ở lượt đi, thua 0-3 lượt về).

Đội hình ra sân tuyển Anh. Ảnh: Three Lions

Ở lượt trận cuối, tuyển Anh được trở về sân nhà để tiếp đón Ireland. Jordan Pickford cùng đồng đội cần một chiến thắng để chắc suất giành vé trở lại League A, UEFA Nations League sau một mùa giải rớt hạng.

Tấm vé thăng hạng tại Nations League sẽ là món quà chia tay đầy ý nghĩa của huấn luyện viên tạm quyền Lee Carsley. Kể từ đầu năm 2025, tuyển Anh sẽ được bàn giao cho tân thuyền trưởng Thomas Tuchel.

Tiền đạo từng lên tuyển Việt Nam bị đối thủ đấm vỡ mũi

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam bị một cầu thủ đối phương đấm vỡ mũi sau trận đấu giữa PVF-CAND và Trẻ TP. Hồ Chí Minh ở vòng 4 giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025 diễn ra tối 14/11.

Theo nguồn tin của Báo điện tử VTC News, 2 cầu thủ này có xích mích và lời qua tiếng lại từ lúc còn thi đấu trên sân. Không giữ được bình tĩnh, hai bên tiếp tục thách thức nhau và có va chạm trong đường hầm. Lực lượng an ninh phải vất vả mới can ngăn được 2 cầu thủ.

Xuân Nam bị chảy nhiều máu ở mũi nhưng cầu thủ của Trẻ TP. Hồ Chí Minh cũng "trúng đòn" từ tiền đạo sinh năm 1994. Do xô xát xuất hiện khi trận đấu kết thúc khá lâu, giám sát trận đấu và ban tổ chức sân sẽ cần thời gian xác minh sự việc trước khi có báo cáo rõ ràng.

Xuân Nam bị cầu thủ Trẻ TP. HCM đấm vỡ mũi.

Nguyễn Xuân Nam có nhiều năm thi đấu V.League trong màu áo Sài Gòn FC, Bình Định hay CLB Công an Hà Nội. Anh từng được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam vào năm 2020 dưới thời HLV Park Hang Seo. Trong quá khứ, Xuân Nam từng sang Lào thi đấu và trở thành vua phá lưới của giải vô địch quốc gia nước này. Tiền đạo quê Hải Dương mới chuyển đến PVF-CAND từ giữa mùa giải năm ngoái.

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chờ đợi báo cáo từ giám sát trận đấu, VPF trước khi đưa ra các quyết định kỷ luật với 2 cầu thủ trong vụ xô xát nói trên.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường đi thi đấu giải Đông Nam Á

Ngày 14/11, Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường sang thủ đô Manila (Philippines), nơi diễn ra Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 từ ngày 17/11 đến 20/11.

Danh sách đội tuyển futsal nữ Việt Nam tham dự giải rút gọn còn 16 cầu thủ trong đó có 2 thủ môn. Như vậy, sau đợt tập huấn trong nước, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đình Hoàng đã gạch tên 4 cầu thủ: Thủ môn Lê Trịnh Khánh Linh, Bùi Thị Thương, Danh Lâm Kim Phụng, Ngô Thị Hồng Nhung.

Đánh giá về kết quả tập huấn, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết, ông hài lòng về tinh thần tập luyện và sự chuẩn bị của toàn đội. “Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ thi đấu quyết tâm để giành thành tích tốt nhất”, ông Nguyễn Đình Hoàng cho biết.

Lịch thi đấu đội tuyển Futsal nữ Việt Nam. Ảnh: VFF



Theo kế hoạch, ngày 16/11, đại diện đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật và họp báo trước giải.

Nhà cầm quân Nguyễn Đình Hoàng nhận định thêm, các đối thủ tiếp theo trình độ cũng không thua kém tuyển futsal nữ Việt Nam, đặc biệt trong đó, Thái Lan là đội bóng rất mạnh. Toàn đội sẽ phải tính từng trận, đặc biệt lịch thi đấu khá dày, hướng tới mục tiêu cố gắng giành thành tích tốt nhất.

Tại Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đối thủ Myanmar vào ngày 17/11. Ở các ngày thi đấu tiếp theo, Thanh Hằng cùng đồng đội sẽ lần lượt gặp đội tuyển futsal nữ Indonesia, chủ nhà Philippines và Thái Lan vào các ngày 18/11, 19/11 và 20/11.

Rafaelson có cơ hội cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024?

Tháng 9 vừa qua, Rafaelson đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và trở thành công dân Việt Nam với tên mới là Nguyễn Xuân Son. Hiện tại, tiền đạo này đã được Nam Định đăng ký thi đấu ở V-League 2024/25 với tư cách cầu thủ nội.

Việc Rafaelson bày tỏ nguyện vọng cống hiến cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tạo nên sự chờ đợi rất lớn, đặc biệt khi đội tuyển đang thiếu những lựa chọn chất lượng ở hàng công.

Nguyễn Xuân Son có tên trong danh sách sơ bộ tập trung của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, để được khoác áo đội tuyển Việt Nam, Rafaelson cần đáp ứng quy định của FIFA về thời gian cư trú liên tục 5 năm tại Việt Nam. Mặc dù Rafaelson đã sống ở Việt Nam từ năm 2019, nhưng theo FIFA, thời gian này phải tính từ tháng 1/2020. VFF đang nỗ lực làm việc với các cơ quan chức năng để đảm bảo tư cách pháp lý cho tiền đạo sinh năm 1997 này kịp thời cho giải đấu.

HLV Kim Sang-sik đánh giá rất cao tài năng của Rafaelson và hy vọng sẽ đưa anh vào đội hình nếu có thể. Sự xuất hiện của Rafaelson sẽ bổ sung cho đội tuyển một trung phong có thể chơi toàn diện, khả năng dứt điểm mạnh mẽ và kiểm soát bóng tốt – những yếu tố rất cần thiết trong hành trình cạnh tranh ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

ASEAN Cup 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 9/12 và đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp Lào tại Vientiane. Tại vòng bảng, Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ Lào, Indonesia, Philippines và Myanmar.

VFF phạt Hoàng Anh Gia Lai vì đá xấu

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra án phạt đối với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng ở trận đấu với Công an Hà Nội thuộc vòng 7 LPBank V-League 2024/25.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Pleiku hôm 11/9 với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Đây là trận đấu Hoàng Anh Gia Lai có tới 5 cầu thủ bị nhận thẻ vàng, gồm Dụng Quang Nho, Thanh Sơn, thủ môn Trung Kiên, Lý Đức và Đình Lâm.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Pleiku hôm 11/9 với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.

Ban kỷ luật VFF đã phạt Hoàng Anh Gia Lai 2 triệu đồng. Do nhận đủ 3 thẻ vàng, tiền vệ Thanh Sơn cũng không được ra sân ở trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8, diễn ra ngày 15/11. Ngoài án phạt đối với Hoàng Anh Gia Lai, Ban Kỷ luật VFF cũng phạt Ban tổ chức câu lạc bộ Hà Nội và đội Hải Phòng 15 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng ở trận đấu giữa 2 đội trên sân Hàng Đẫy, cùng thuộc vòng 7./.