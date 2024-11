Thể thao Công Phượng giúp đội bóng hạng Nhất làm được điều hiếm có; Tuyển Việt Nam cần dè chừng tiền vệ chạy nhanh nhất Bundesliga Đội tuyển futsal Việt Nam rộng cửa vào bán kết giải Đông Nam Á; Công Phượng giúp đội bóng hạng Nhất làm được điều hiếm có; Tuyển Việt Nam cần dè chừng tiền vệ chạy nhanh nhất Bundesliga... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đội tuyển futsal Việt Nam rộng cửa vào bán kết giải Đông Nam Á

Chiều 4/11, tại Thái Lan, Đội tuyển futsal Việt Nam chạm trán Malaysia tại lượt trận thứ 2 bảng A Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2024. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng bởi Malaysia là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết với thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi, bên cạnh chủ nhà Thái Lan.

Đúng như dự đoán, Đội tuyển Futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Malaysia và phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Tú mới không để thủng lưới trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, phút 27, cầu thủ Malaysia để chạm tay trong vòng cấm và Từ Minh Quang đã dứt điểm chính xác trên chấm penalty. Phút 34, Đội tuyển futsal Malaysia mất bóng bất cẩn, Thịnh Phát chớp thời cơ và tung cú sút chân trái cực mạnh để nâng tỷ số lên 2-0.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng Malaysia 2-0. Ảnh: VFF

Những phút còn lại, Đội tuyển futsal Malaysia chơi power-play nhưng không thể ghi bàn và chấp nhận trận thua 0-2. Thắng trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi tạm xếp thứ 2 bảng A với 6 điểm và rộng cửa vào bán kết. Dẫn đầu là chủ nhà Thái Lan khi cùng sở hữu 6 điểm, nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Brunei vào chiều 5/11 và Thái Lan vào chiều 6/11.

Công Phượng giúp đội bóng hạng Nhất làm được điều hiếm có

Sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng giúp các trận đấu của CLB Bình Phước ở mùa giải 2024-2025 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Theo thông tin của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), trận đấu giữa Bình Phước và Khánh Hòa tại vòng 2 giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 trên sân Bình Phước vào chiều 2/11 có khoảng 2.000 khán giả đến dự.

Công Phượng cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Khánh Hòa.

Đáng nói, trận đấu này còn bị hoãn tới 60 phút do trời mưa lớn. Do đó, việc có 2.000 khán giả trực tiếp đến sân để cổ vũ cho 2 đội là con số rất ấn tượng. Không chỉ vậy, trận Công Phượng ra mắt giải hạng Nhất đã có đến 5.500 người đến sân. Đây là con số rất cao so với 1 trận đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia.

Trước đây, các trận đấu ở giải hạng Nhất thường có rất ít khán giả đến theo dõi. Nhưng sự xuất hiện của những ngôi sao như Công Phượng, Hoàng Đức hay Văn Lâm đã tạo nên cơn sốt trên các khán đài ở giải đấu này.

Riêng với CLB Bình Phước, họ đã bán toàn bộ vé xem cả mùa giải chỉ sau 15 phút. Tất nhiên, điều này cũng có ảnh hưởng rất lớn của “Messi Việt Nam”. Về phần Công Phượng, anh đang chơi ấn tượng kể từ khi chuyển đến khoác áo CLB Bình Phước.

Nếu cứ duy trì được phong độ như hiện tại, anh hoàn toàn có quyền hy vọng về tấm vé trở lại đội tuyển quốc gia.

Bruno nhận trách nhiệm về sự ra đi của Ten Hag

Bruno Fernandes tiết lộ, đã gọi điện xin lỗi huấn luyện viên Erik ten Hag khi chiến lược gia người Hà Lan bị Man United sa thải.

"Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên Erik ten Hag và nói lời xin lỗi ông ấy”, Bruno Fernandes - thủ quân Man United tiết lộ sau trận hòa 1-1 của MU trước Chelsea ở vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25: "Bất cứ khi nào bạn thấy một huấn luyện viên phải ra đi, bạn phải tự nhận một phần trách nhiệm, nhất là khi đội bóng chơi không tốt. Việc loại bỏ một huấn luyện viên dễ hơn là loại bỏ 15 cầu thủ. Tôi thất vọng khi ông phải rời đi. Tôi đã không ghi bàn, chúng tôi không ghi bàn và tôi cảm thấy bản thân mình cần có trách nhiệm. Sẽ không tốt cho bất kỳ ai ở câu lạc bộ khi huấn luyện viên trưởng phải ra đi. Đội bóng đã không đạt kết quả tốt, chúng tôi đã không chơi tốt nhưng cuối cùng ông ấy lại là người phải trả giá cho điều đó".

HLV Erik ten Hag chia tay MU sau hơn 2 năm gắn bó.

Hành động này diễn ra sau khi Ten Hag bị sa thải vào hôm thứ Hai ngày 28/11, và chỉ 1 ngày trước trận đấu với Chelsea trên sân Old Trafford.

Bên cạnh đó, thủ quân của Man United tiết lộ toàn đội đã rất thất vọng khi chỉ giành 1 điểm trong cuộc đụng độ với đội bóng thành London.

Tân huấn luyện viên Ruben Amorim sẽ dẫn dắt Man United đầu từ vòng 12 Ngoại hạng Anh, khi Quỷ đỏ chạm trán tân binh Ipswich Town.

Tuyển Việt Nam cần dè chừng tiền vệ chạy nhanh nhất Bundesliga

Tiền vệ cánh Gerrit Holtmann vừa lập kỷ lục ở Bundesliga khi trở thành cầu thủ chạy nhanh nhất lịch sử giải đấu.

Gerrit Holtmann thi đấu cho VfL Bochum tại Bundesliga mùa giải 2024/2025. Tuy nhiên, tuyển thủ Philippines chỉ là "kép phụ". Anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu gặp Frankfurt ở vòng 9. Bất chấp việc đội nhà nhận thất bại nặng nề 2-7, Gerrit Holtmann vẫn đi vào lịch sử giải đấu.

Gerrit Holtmann thi đấu cho Bochum tại Bundesliga.

Pha nước rút của tiền vệ sinh năm 1995 đạt vận tốc 36,74 km/h - anh trở thành người chạy nhanh nhất từng được ghi nhận tại Bundesliga. Chỉ trong một mùa giải, kỷ lục trên 2 lần được phá. Ở vòng 2, Sirlord Conteh đạt vận tốc 36,67 km/h trong trận đấu giữa Heidenheim gặp Augsburg. Trước đó, Karim Adeyemi - cầu thủ của Borussia Dortmund chạy ở mức 35,65 km/h trong trận đấu với Freiburg ở mùa giải 2022/2023.

Gerrit Holtmann từng là ngôi sao quan trọng của Bochum. Ở mùa giải 2021/2022, anh ghi được 5 bàn và có 6 đường chuyền cho đồng đội lập công. Gerrit Holtmann được nhập tịch Philippines cách đây 2 năm. Cầu thủ này có đóng góp quan trọng khi ghi 2 bàn sau 4 trận đã đấu. Đáng chú ý, dù có quốc tịch từ lâu nhưng Gerrit lại thường xuyên vắng mặt ở Đội tuyển quốc gia Philippines vì chấn thương. Trong lần gần nhất Việt Nam gặp Philippines hồi tháng 6/2024, ngôi sao của Bochum không thi đấu vì đau lưng.

Ở AFF Cup 2024, Đội tuyển Philippines nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam, Indonesia, Lào và Myanmar. Thầy trò HLV Albert Capellas đối diện rất nhiều thử thách với mục tiêu vượt qua vòng bảng giải năm nay./.