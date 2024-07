Sức khỏe Tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con vào năm 2030 Mô hình xét nghiệm sàng lọc và điều trị viêm gan B cho phụ nữ mang thai tại Nghệ An được triển khai từ năm 2022 đến năm 2024 đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh hội thảo tổng kết dự án. Ảnh: Thành Chung

Sáng 16/7, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng tổ chức PATH tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Loại trừ lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con: Mô hình xét nghiệm sàng lọc và điều trị viêm gan B cho phụ nữ mang thai tại Nghệ An”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An; Tổ chức PATH; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An; các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

Mô hình thí điểm loại trừ lây truyền viêm gan B, HIV và giang mai từ mẹ sang con là sáng kiến do Quỹ Viêm gan quốc tế và Thành phố Geneva tài trợ; Công ty Abbott và Tập đoàn AMV đồng tài trợ. Sáng kiến này nhằm mục đích loại trừ lây truyền viêm gan B, HIV và giang mai từ mẹ sang con thông qua việc phân cấp, lồng ghép và điều phối dịch vụ sàng lọc, điều trị dự phòng cho phụ nữ mang thai trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các cơ sở y tế công và tư tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đại diện tổ chức PATH báo cáo kết quả thực hiện dự án. Ảnh: Thành Chung

Dự án "Loại trừ lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con" tại Nghệ An được Tổ chức PATH và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An phối hợp triển khai thí điểm tại huyện Diễn Châu và thị xã Thái Hòa từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024.

Trong khuôn khổ dự án, đã có 50 cơ sở y tế, bao gồm 46 trạm y tế, 2 cơ sở y tế tư nhân và 2 bệnh viện tuyến huyện. Các cơ sở này cung cấp dịch vụ sàng lọc viêm gan B, HIV và giang mai một cách hệ thống sớm trong 3 tháng đầu và 3 tháng giữa của thai kỳ, chuyển gửi kết nối khách hàng có kết quả sàng lọc có phản ứng với dịch vụ chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong 2 năm thực hiện, dự án đã tập huấn kỹ năng truyền thông và tư vấn cho 137 nhân viên y tế cơ sở; tập huấn về xét nghiệm sàng lọc 3 bệnh bằng sinh phẩm xét nghiệm nhanh và sinh phẩm xét nghiệm đôi HIV và giang mai cho 99 nhân viên y tế; tập huấn về chẩn đoán và điều trị dự phòng lây truyền mẹ con đối với 3 bệnh cho 14 bác sĩ điều trị ở tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Tiêm vaccine ngừa viêm gan B cho phụ nữ trước khi mang thai. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Các cơ sở cung cấp dịch vụ đã xét nghiệm sàng lọc viêm gan B, HIV và giang mai cho gần 7.700 phụ nữ mang thai và kết nối những người có kết quả xét nghiệm có phản ứng với các dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán và điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con kịp thời.

Những kết quả tích cực của dự án đã được sử dụng làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt và ban hành Kế hoạch số 351/KH-UBND về Hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 vào ngày 9/5/2024; cũng như được sử dụng để vận động nguồn lực nhằm nhân rộng và mở rộng mô hình.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An phát biểu hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống viêm gan 2024. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ hội thảo, Sở Y tế Nghệ An và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã triển khai Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con trên địa bàn Nghệ An đến năm 2030; giới thiệu chương trình đào tạo liên tục về loại trừ lây truyền viêm gan B, HIV và giang mai từ mẹ sang con; hướng dẫn các địa phương, đơn vị y tế tuyến huyện xây dựng kế hoạch loại trừ 3 bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã phát biểu hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống viêm gan 2024; đồng thời, nêu rõ định hướng, chỉ đạo của tỉnh Nghệ An đối với hoạt động phòng, chống viêm gan trong thời gian tới./.