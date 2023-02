Tiền vệ trẻ Sông Lam Nghệ An mong muốn cổ động viên xứ Nghệ sẽ đến tiếp lửa trên sân Thanh Hóa

Ca khúc "See tình" của Hoàng Thùy Linh đang gây sốt trên các nền tảng video Hoa ngữ và nhiều quốc gia khác.

(Baonghean.vn) - Sáng nay (7/2), 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân.

(Baonghean.vn) - Nguyễn Văn Cảnh thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An mua ma tuý. Tuy nhiên, chưa kịp đưa đi tiêu thụ, khi về đến xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Cảnh bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt quả tang thu giữ 4 kg ma tuý đá.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra ở cơ sở tại thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, bắt giữ 13 đối tượng.