Tiếp nối hào khí trên quê hương Xô viết anh hùng

(Baonghean.vn) - Chiều 4/9, đoàn đại biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2023 (Phật lịch 2567).