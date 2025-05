Xây dựng Đảng Tiếp tục đẩy mạnh thông tin về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm đúng tiến độ, không gián đoạn công việc.

Chiều 5/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2025.

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã được thông tin một số nội dung về kỳ thi THPT 2025, thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dự kiến có 40.384 thí sinh tham gia (trong đó có 1.422 thí sinh tự do), dự kiến có 72 điểm thi, 6.715 người tham gia công tác coi thi, 620 người tham gia công tác chấm thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều điểm mới, vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa.

Đồng chí Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thi, ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, trong đó đảm bảo tiến trình thời gian, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; ban hành kế hoạch thanh tra, công văn phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An với Công an tỉnh, với các Sở, ngành, địa phương để tổ chức tốt kỳ thi.

Sở cũng đã tổ chức biên soạn các đề mẫu theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT gửi tới các trường; tập huấn cho cán bộ làm thi năm 2025; tổ chức nhiều đợt thi thử và phát động phong trào thi đua ‘‘90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025".

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Đối với Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10, dự kiến số lượng thí sinh giảm 4.573 em so với năm 2024. Kỳ thi năm nay có một số thay đổi như cấu trúc đề thi theo hình thức mới, thời gian làm bài của môn Văn, môn Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ là 60 phút, bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tính thực tế và ứng dụng cao.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí cũng đã được lắng nghe báo cáo công tác báo chí tháng 4 năm 2025. Trong tháng 4/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt định hướng tuyên truyền. Trong đó, một số nội dung được cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đậm nét như các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh, những nội dung trọng tâm tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nhiều nội dung quan trọng trong các phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong dịp Lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) cũng được tuyên truyền đậm nét. Các hoạt động quảng bá, tuyên truyền những danh lam thắng cảnh, lễ hội, nét đẹp văn hóa đặc sắc các vùng, miền ở Nghệ An cũng được lan tỏa sâu rộng.

Trong tháng qua, báo chí cũng đã phản ánh một số vấn đề mạng xã hội và dư luận quan tâm như việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; diễn biến giá vàng; du lịch Cửa Lò; phát ngôn, quảng cáo, chiêu trò truyền thông của người nổi tiếng;…

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo công tác báo chí tháng 4 năm 2025. Ảnh: Ngân Hạnh

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm đúng tiến độ, không gián đoạn công việc; nắm bắt và xử lý kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập. Cùng với đó đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, phản động của các thế lực thù địch trong thời gian trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tháng 5/2025. Ảnh: Ngân Hạnh

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý, thời gian tới có nhiều sự kiện, ngày lễ lớn cần được tuyên truyền đậm nét như: Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025); Kỷ niệm 66 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn; Ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5); Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2025; 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam...