Tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn TP. Vinh

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đến thăm và trao 20 triệu đồng hỗ trợ phường Vinh Tân – địa phương đang bị phong tỏa và cách ly do có ca dương tính Covid-19.

Tại đây, lãnh đạo Đảng ủy Khối đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với Ban chỉ đạo và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, đặc biệt là diễn biến phức tạp tại chợ đầu mối trong những ngày qua liên quan đến phường Vinh Tân. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo, các lực lượng chức năng và nhân dân nơi đây đồng tâm, hợp lực cố gắng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nhằm sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Khánh Hồng

Trao tặng thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Công đoàn Công an Nghệ An. Ảnh: Xuân Bắc

Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức trao tặng thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Công đoàn Công an Nghệ An.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Nghệ An, Công đoàn Công an nhân dân đã huy động các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ cho Công đoàn Công an Nghệ An trong công tác phòng chống dịch.

Đại diện Công đoàn Công an nhân dân đã trao tặng cho Công đoàn Công an Nghệ An gồm: 12.500 khẩu trang, 100 bộ quần áo bảo hộ, 200 chai nước sát khuẩn, 108 chai nước giặt. Tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

Cũng trong sáng 25/6, Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận thiết bị, vật tư phòng chống dịch từ Công đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an và cộng đồng Otofun. Toàn bộ thiết bị, vật tư này sẽ được Công đoàn Công an Nghệ An chuyển đến các địa phương để góp phần phòng chống dịch.