Tiếp tục triển khai xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Sáng 8/9, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị với các đơn vị, địa phương liên quan để thống nhất nội dung, phương thức về việc triển khai xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu và Thanh Chương...

Những tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương “tốc lực” hoàn thành 2.820 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới; qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 1838 tỉnh ghi nhận, biểu dương.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Phát huy những kết quả đạt được, Công an tỉnh phối hợp các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng 733 căn nhà giai đoạn 2.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tỉnh tin tưởng, tiếp tục giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở đợt 2. Việc triển khai xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tóm tắt Công văn số 16 của Ban Chỉ đạo tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các huyện liên quan đã trao đổi, thống nhất và ký biên bản các nội dung liên quan đến việc xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương. Trong đó, từ nguồn của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Công an tỉnh và các đơn vị hảo tâm gồm: Kỳ Sơn 309 nhà, Tương Dương 230 nhà, Quế Phong 146 nhà; Quỳ Châu 7 nhà và Thanh Chương 41 nhà từ nguồn quỹ cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, UBND các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để triển khai chủ trương xây dựng 2.820 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trong thời gian qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Quán triệt tinh thần Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy, với tinh thần “Đâu dân cần công an có, đâu dân khó có công an”, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xác định công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo là công tác then chốt, là nghĩa cử cao đẹp, “lá chắn”, góp phần giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, vừa tạo “vành đai”, xây dựng “tấm khiên” vững chắc. Qua đó, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự tuyến biên giới, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện biên giới “sạch” về ma túy và giúp đỡ địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Để hoàn thành các nhiệm vụ theo Công văn số 16 của Ban Chỉ đạo tỉnh và các nội dung đã thống nhất, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, huy động nguồn lực phối hợp cấp ủy, chính quyền, Công an các huyện sớm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, lộ trình. Trong đó, đặc biệt chú ý xét duyệt đúng đối tượng; bảo đảm tiến độ xây dựng phần móng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công; phải huy động và tạo phong trào cán bộ, nhân dân đoàn kết cùng xây dựng nhà cho người nghèo.

Đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những vấn đề còn tồn tại; trong đó, phải lựa chọn vị trí phù hợp, tránh các địa điểm bị ảnh hưởng bởi lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; việc xây dựng nền móng phải đảm bảo tiêu chuẩn... Đặc biệt, hiện nay, mùa mưa lũ sắp đến nên việc vận chuyển vật liệu, thi công công trình sẽ gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, các lực lượng cần nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện khẩn trương, quyết liệt, nhằm hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo.