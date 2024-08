Xây dựng Đảng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX họp phiên thứ nhất Sáng 30/8, tại thành phố Vinh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên thứ nhất để nghe và cho ý kiến, quyết định một số nội dung về hoạt động Tiểu ban và chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội.

Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban và các đồng chí thành viên Tiểu ban.

Cho ý kiến vào 5 nội dung quan trọng

Ngày 14/6/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trong đó chỉ rõ thời gian Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo các nội dung báo cáo trình Tiểu ban Văn kiện. Ảnh: Thành Duy

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và Tiểu ban Tuyên truyền.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Tiểu ban Văn Kiện có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nghiên cứu, ban hành quy định về nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc và trách nhiệm của các thành viên; quyết định thành lập Tổ Biên tập trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của cán bộ.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo: Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch chuẩn bị Báo cáo chính trị của Tiểu ban Văn kiện; Quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Văn kiện; Quyết định thành lập Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã phát biểu ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện các dự thảo trên tiến tới bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện để ban hành và tổ chức các bước tiếp theo đáp ứng chất lượng, tiến độ đặt ra.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện đã trao đổi, nêu ý kiến một số nội dung liên quan; đặc biệt về dự thảo đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị, đồng chí đề nghị tiếp tục thể hiện rõ quan điểm “phát triển nhanh, bền vững và ổn định” trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị thể hiện rõ quan điểm kết hợp một cách hài hòa, nhuần nhuyễn, phát huy tiềm, năng lợi thế nhưng đồng thời không né trách, mà đương đầu với khó khăn, bất lợi trong quá trình phát triển.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XX

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng Tiểu ban Văn kiện đã kết luận, định hướng rõ để hoàn thiện nội dung các dự thảo văn kiện trên.

Trong đó, đối với dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phải quy định nhiệm vụ, thẩm quyền, hoạt động của Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban, Tổ Biên tập một cách chặt chẽ, vừa đảm bảo nguyên tắc nhưng đồng thời vừa linh hoạt, có chất lượng.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Về dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Văn kiện, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm cần rà soát để phân công với phương châm “đúng vai, đúng trách nhiệm”, để phát huy hiệu quả nhất các thành viên Tiểu ban đối với xây dựng văn kiện Đại hội.

Về dự thảo Quyết định thành lập Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: không cần nhiều mà chọn nhân sự tinh, am hiểu lĩnh vực để đóng góp tham gia và trực tiếp viết dự thảo văn kiện.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy giao đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Tổ trưởng Tổ Biên tập; đồng thời nêu rõ định hướng lựa chọn thành viên của Tổ, nhất là phải có sự tham gia của chuyên gia trên một số lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Tổ Biên tập sau khi thành lập cần xây dựng Quy chế hoạt động báo cáo Thường trực Tiểu ban Văn kiện thông qua.

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về dự thảo Kế hoạch chuẩn bị Báo cáo chính trị của Tiểu ban Văn kiện, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải xây dựng chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Tổ Biên tập, Thường trực Tiểu ban, Tiểu ban Văn kiện; lộ trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với mốc thời gian cụ thể.

Theo đó, chậm nhất trong tháng 9, 10/2024 trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe cho ý kiến Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị và đến khoảng cuối tháng 3/2025 có dự thảo báo cáo lần thứ 4 để tiến hành lấy ý kiến đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhân dân; và dự kiến đến tháng 8/2025 phải hoàn thành để sẵn sàng trình Bộ Chính trị duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Về Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện nêu rõ quan điểm cần phải tư duy đây không phải là sản phẩm của phép cộng từ việc ghép nội dung các báo cáo lại, mà phải theo mạch logic đảm bảo sâu sắc, mạch lạc; đồng thời khi viết cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai phương pháp “cắt ngang và bổ dọc”, nhưng cần chú trọng phương pháp “bổ dọc” nhiều hơn để diễn đạt nội dung sâu sắc, logic, hấp dẫn hơn.

Đối với đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần bảo đảm đầy đủ, sâu sắc, đặc biệt là phải đánh giá được những thay đổi tích cực trong quan điểm phát triển, lãnh đạo, chỉ đạo… của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; từ đó đúc kết, nhân rộng trong nhiệm kỳ mới.

Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với bố cục của dự thảo; đồng ý giữ nguyên quan điểm phát triển để đảm bảo tính xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh; tuy nhiên cần nghiên cứu xem có nên đưa danh mục dự án trọng điểm vào văn kiện trong nhiệm kỳ mới hay không.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu nghiên cứu bộ chỉ tiêu của Chính phủ để lựa chọn, xây dựng hệ thống bộ chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Nghệ An phù hợp.

Đồng chí Trưởng Tiểu ban Văn kiện cũng lưu ý, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Nghị quyết 36 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Nghị quyết 137 của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là những cơ sở rất quan trọng đối với việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030. Tuy nhiên quá trình viết văn kiện cần phải chọn lọc phù hợp từng giai đoạn phát triển để tiếp cận chính xác.