Tiêu hủy 90 kg chân gà, xương lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

(Baonghean.vn) - Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện và Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu kiểm tra xe ô tô tải phát hiện phương tiện vận chuyển 90 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 6/9, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện và Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C- 383.50 do ông Phan Đức Hùng có địa chỉ tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải phát hiện phương tiện vận chuyển 90 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CSCC

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện phương tiện đang vận chuyển 40kg chân gà, 50kg xương ống heo đông lạnh. Toàn bộ số hàng này đựng trong 09 thùng xốp không có nhãn mác, đã bốc mùi hôi thối.

Hàng hoá không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: CSCC

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đội Quản lý thị trường số 4 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Đức Hùng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên theo quy định của pháp luật.

Tổng trị giá thu phạt trị giá 13,9 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiêu hủy số hàng vi phạm. Ảnh: CSCC

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 cho biết: Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm về An toàn thực phẩm. Thông qua kiểm tra kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người kinh doanh, người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.