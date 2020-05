Tìm kiếm bếp trưởng tàu hàng người Nghệ An mất tích bí ẩn

Bà Thái Thị Vân (vợ ông Chung) ở thôn 5, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu cho biết: sau khi ăn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông Ngô Văn Chung (54 tuổi) bắt đầu làm việc trên tàu hàng của Công ty TNHH Trường An 125 có địa chỉ ở xã An Lưu, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Con tàu này chuyên chở than từ Bắc vào nhà máy nhiệt điện tỉnh Trà Vinh, ông Chung làm bếp trưởng trên con tàu này và được chủ tàu trả lương 9 triệu đồng/tháng.



Tối 17/5/2020, ông Chung có gọi điện về nhà để hỏi thăm sức khỏe gia đình, chúc mừng sinh nhật người cháu. Mấy ngày sau, bà Vân gọi điện cho chồng nhưng máy thuê bao, không liên lạc được. Cứ nghĩ chồng đang trên đường đi biển, không có sóng nên bà cố gắng đợi cho hết 1 tuần, nhưng đến nay vẫn chưa thể liên lạc được.

Ông Ngô Văn Chung. (ảnh do gia đình cung cấp) “Trong hơn 3 tháng đi tàu hàng, khi nào tàu vào bờ ông đều gọi điện về cho gia đình nhưng không hiểu sao mà từ ngày 18/5 đến nay không thể liên lạc được cho ông Chung”, bà Vân nói.



Riêng về phía gia đình, do không liên lạc được với nạn nhân, anh em họ hàng đã gọi điện trực tiếp ra Công ty và thuyền trưởng trên tàu hàng (nơi ông Chung làm việc) để hỏi thăm thì được biết, ngày 18/5, ông Ngô Văn Chung đã rời khỏi tàu hàng để bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Trần Văn Hải, cháu ruột thuyền viên Chung cho biết: “Do mất liên lạc với cậu, tôi trực tiếp gọi điện ra cho công ty và được nói chuyện với thuyền trưởng trên tàu, họ cho biết trước ngày 18/5, thuyền viên Chung có ý muốn nghỉ làm để về khám bệnh, phía công ty thanh toán hết tiền công và gọi một chiếc đò đến chở ông ra bến để bắt xe về. Lần theo hướng đi, gia đình liên lạc với một người xe ôm đã chở ông Chung, họ cho biết ông đã mua vé ở bến xe Miền Tây để về thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22/4, ông Chung có gọi điện cho một người hàng xóm thông tin là đang ở T.P Hồ Chí Minh, sau cuộc gọi điện đó đã mất liên lạc cho đến nay”.

Gia đình ông Chung đang chuẩn bị các thủ tục để vào thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan Công an điều tra, thông báo tìm người mất tích./.