TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 2)

Kinh tế

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 2)

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 2, từ hôm nay (23/7) đến ngày 24/7, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.