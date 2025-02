Tín dụng trên địa bàn Nghệ An tăng trưởng khá

Kinh tế Tín dụng trên địa bàn Nghệ An tăng trưởng khá Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho biết, so với đầu năm, nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh tăng gần 10.000 tỷ đồng, bằng 3,7%; tín dụng tăng trưởng 2,65%, tương đương hơn 8.600 tỷ đồng.

Đến hết tháng 2/2025, nguồn vốn huy động tại địa bàn Nghệ An ước đạt 279.744 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 9.981 tỷ đồng, bằng 3,7%, so với tháng trước tăng 4.180 tỷ đồng, bằng 1,5%.

Đồ họa: Tôn Đức

Đầu năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ. Nếu như quý 1/2024, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An chỉ tăng 0,9% so với đầu năm thì đến cuối tháng 2/2025, tổng dư nợ ước đạt 333.841 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 8.603 tỷ đồng, bằng 2,65%.

Nếu không tính Ngân hàng Phát triển, dư nợ đạt 325.711 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 8.563 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trung dài hạn (không tính Ngân hàng Phát triển) ước chiếm 38,7% tổng dư nợ, dư nợ bằng VNĐ ước chiếm 99% tổng dư nợ.

Tổng nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn ước 4.830 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,45% tổng dư nợ.

Năm nay, mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 16%. Trong ảnh: Giao dịch tại BIDV chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Dư nợ một số chương trình tín dụng ước đến cuối tháng 2/2025:

+ Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và địa bàn nông thôn toàn địa bàn ước là 145.722 tỷ đồng, chiếm 43,7% dư nợ toàn địa bàn.

+ Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ước đạt 19.665 tỷ đồng, chiếm 5,9% tổng dư nợ toàn địa bàn.

+ Dư nợ cho vay xuất khẩu ước đạt 2.600 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 13,2%.

+ Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ ước còn 63 tỷ đồng, giảm 5,4% so với đầu năm.

+ Dư nợ cho vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ước còn 70 tỷ đồng, giảm 9,7% so với đầu năm.