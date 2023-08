Tín hiệu tích cực từ những cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mùa giải 2023 đã dần khép lại, chứng kiến những tín hiệu tích cực từ các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An. Mùa giải tới, khả năng sẽ có nhiều biến động trong đội hình của Câu lạc bộ xứ Nghệ. Vì vậy, trọng trách sẽ được đặt lên vai các chân sút trẻ của đội bóng này.

Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An dần khẳng định chỗ đứng chính thức trong đội hình. Ảnh: Chung Lê

Mùa giải 2022, Sông Lam Nghệ An tiến hành gia hạn hàng loạt nội binh như: Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Tiến, Hồ Sỹ Sâm, Hồ Phúc Tịnh, Bùi Đình Châu, Đặng Văn Lắm. Bên cạnh đó, câu lạc bộ này cũng ký mới nhiều ngôi sao đình đám trong thời điểm đó như: Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Trần Đình Hoàng. Điều này dường như đã xóa nhòa đi suy nghĩ về một đội bóng luôn để “chảy máu” nhân tài sau mỗi mùa giải.

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, Phan Văn Đức đã nói lời chia tay với đội bóng quê hương và tìm đến một đội bóng giàu tiềm lực hơn, với mong muốn thực hiện được những tham vọng lớn hơn.

Cũng kể từ đây, với tiềm lực kinh tế không còn mạnh như trước, Sông Lam Nghệ An bắt đầu thay đổi chiến lược. Đội chủ sân Vinh không còn vung tiền để chiêu mộ những ngôi sao gốc Nghệ đã thành danh, mà muốn phát triển đội bóng bằng cách ươm mầm các tài năng trẻ do chính câu lạc bộ đào tạo ra. Minh chứng là tại 2 mùa giải 2022 và 2023, hàng loạt cầu thủ trẻ từ đội “U” của Sông Lam Nghệ An được đôn lên đội 1, trở thành đội bóng có độ tuổi trẻ nhất trong số các đội tham dự V.League.

Trong 2 năm được chinh chiến tại môi trường bóng đá khốc liệt nhất Việt Nam, những cầu thủ như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, Vương Văn Huy, Ngô Văn Lương, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Bách... đã có bước trưởng thành vượt bậc. Giờ đây, họ đang từng bước khẳng định được tài năng và hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải tới.

Xuân Tiến sở hữu 4 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An trong mùa giải 2023. Ảnh: Chung Lê

Cụ thể, ở tuyến tiền vệ, Đinh Xuân Tiến từng được đánh giá là thần đồng của bóng đá xứ Nghệ, giờ đây đang đạt được phong độ chói sáng trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Tính đến thời điểm này, tại mùa giải 2023, Đinh Xuân Tiến đã 4 lần lập công cho đội bóng xứ Nghệ. Trong đó, phải kể đến bàn thắng của tiền vệ gốc Nam Đàn ghi được vào lưới Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Sau đó, Xuân Tiến tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An trong trận đấu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và mới đây nhất là bàn thắng ghi được vào lưới của SHB Đà Nẵng. 4 bàn thắng trong mùa giải 2023, như một lời khẳng định về sự trưởng thành của tiền vệ sinh năm 2003 tại đấu trường V.League.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật từng nhận xét: “Xuân Tiến là cầu thủ xuất sắc, tôi mong muốn cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn nữa và trở thành trụ cột của Sông Lam Nghệ An”.

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Mạnh Quỳnh, Ngô Văn Lương nếu được sắp xếp chơi ở vị trí phù hợp sẽ phát huy tốt sở trường. Có thể nói, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã khai thác được những thế mạnh của Mạnh Quỳnh. Tiền vệ sinh năm 2001, sở hữu kỹ thuật điêu luyện, có thể sút bóng tốt bằng 2 chân, vì thế, anh tỏ ra khá nguy hiểm khi xuất hiện ở vị trí trước vòng cấm đối phương. Trong trận đấu thuộc vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2023, Mạnh Quỳnh đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An. Đây sẽ là động lực để tiền vệ sinh năm 2001 tỏa sáng hơn nữa trong mùa giải tới.

Hậu vệ Hồ Văn Cường trong buổi tập cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, khán giả còn nhìn thấy được những điểm sáng về nhân sự nơi tuyến phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Trong đó, Hồ Văn Cường đã để lại được ấn tượng khá mạnh trong giới mộ điệu. Cầu thủ này có bước trưởng thành nhanh chóng để khẳng định tài năng ở cả cấp câu lạc bộ, lẫn đội tuyển. Trong năm 2023, Hồ Văn Cường có màn trình diễn xuất sắc trong màu áo của U22 Việt Nam, góp công lớn, mang về tấm Huy chương Đồng cho đoàn quân của huấn luyện viên Troussier.

Bên cạnh đó, Trần Nam Hải, Vương Văn Huy, Hồ Khắc Lương cũng mới chỉ 20, 21 tuổi, nhưng khi được vào sân đều mang đến niềm tin cho ban huấn luyện câu lạc bộ. Đặc biệt, Trần Nam Hải khi được sắp xếp chơi ở vị trí trung vệ đã bộc lộ được những điểm mạnh riêng có, hứa hẹn sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ phòng ngự cho Sông Lam Nghệ An.

Lão tướng Trọng Hoàng dần đi qua sườn dốc của sự nghiệp. Ảnh: Hải Hoàng

Ở vị trí “gác đền”, thủ môn Nguyễn Văn Việt được xem là một phát hiện thành công nhất của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải 2023. Trước đó, ít ai biết về tài năng của thủ môn này, nhưng với sự nỗ lực trong tập luyện, Văn Việt đã chiếm được niềm tin của ban huấn luyện, trở thành thủ môn số 1 của Sông Lam Nghệ An. Với dấu ấn để lại, mới đây thủ môn Văn Việt đã được triệu tập vào Đội tuyển Quốc gia.

Mùa giải tới, khả năng sẽ có nhiều biến động trong đội hình của Sông Lam Nghệ An. Trong đó, tương lai của Quế Ngọc Hải vẫn đang là dấu hỏi chưa có lời giải. Trần Đình Hoàng, Trọng Hoàng đã gần đi qua sườn dốc của sự nghiệp, sẽ khó lòng giữ được phong độ ổn định lâu dài. Vì thế, V.League 2023- 2024, Sông Lam Nghệ An rất cần những đóng góp mạnh mẽ hơn nữa từ các cầu thủ trẻ.

2 mùa giải vừa qua sau khi được nếm trải hơi nóng từ V.League, những “măng non” của Sông Lam Nghệ An đã có bước trưởng thành vượt bậc. Giờ đây những chân sút này hoàn toàn có đủ kinh nghiệm để gánh vác những trọng trách trong đội hình của đội chủ sân Vinh.