Tín hiệu xấu sau trận thua của Sông Lam Nghệ An trước Quảng Nam

(Baonghean.vn) - Để thua trước Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An đã tự mình nhấn chìm mọi hy vọng có được thành tích đầu tiên dưới “triều đại” Tân Long. Giờ đây cái mà người hâm mộ lo nhất đó là liệu Sông Lam Nghệ An có bị lâm nguy ở V.League năm nay hay không.

Sông Lam Nghệ An vẫn không thể trưởng thành

Với Sông Lam Nghệ An lúc này, bất cứ chiến thắng nào, danh hiệu nào cũng thật sự mang nhiều ý nghĩa. V.League là giải đấu quá khắc nghiệt và với thực lực đang có, đội chủ sân Vinh khó lòng chen chân được vào nhóm có huy chương. Vậy nên, khi không đủ năng lực để thành công ở Giải bóng đá cao nhất Việt Nam thì vinh quang ở Cúp Quốc gia cũng mang đến cho người hâm mộ xứ Nghệ đôi chút niềm vui.

Thế nhưng, trận thua trước Quảng Nam tại vòng sơ loại Cup Quốc gia đã nhấn chìm mọi hy vọng có được thành tích ở mùa bóng này của Sông Lam Nghệ An.

Một điều khá đặc biệt, tại Cup Quốc gia, trong 4 mùa giải liên tục từ năm 2020 đến nay, Sông Lam Nghệ An đều phải dừng bước trước các đội bóng đang chơi ở những giải đấu thấp hơn. Cụ thể năm 2020, Sông Lam Nghệ An đã phải dừng bước tại vòng 1/8 trước Bà Rịa Vũng Tàu. Đội bóng xứ Nghệ hòa 1-1 ở hai hiệp chính và để thua với tỷ số 4-5 trên chấm luân lưu. Năm 2021, thua ngay ở vòng sơ loại trước Phố Hiến.

Bước đến năm 2022, Sông Lam Nghệ An hừng hực khí thế khi được tiếp thêm năng lượng từ nhà tài trợ mới Tân Long. Đội chủ sân Vinh lúc đó sở hữu nhiều gương mặt sáng giá như Quế Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh, Đinh Xuân Tiến... Tuy nhiên, với lối chơi chủ quan, khinh suất đối thủ, đã để thua 1-2 trước Bình Phước ngay ở vòng sơ loại.

Và năm nay, điều đó vẫn lặp lại, Sông Lam Nghệ An không thể tìm ra được chìa khóa để mở được cánh cửa mang tên Quảng Nam. Cho dù trước đó huấn luyện viên Huy Hoàng đã rất lạc quan khi cho rằng Sông Lam Nghệ An đã có hơn 1 tháng chuẩn bị và sẽ trình diễn một bộ mặt mới, với lối chơi hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nhà cầm quân xứ Nghệ cũng xem Cup Quốc gia như là cứu cánh của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này, khi mong muốn.

“Tôi muốn các cầu thủ Sông Lam Nghệ An phải ra sân thi đấu hết mình ở Cup Quốc gia, vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải rút ra được kinh nghiệm ở 4 trận đầu tiên, để làm tốt hơn ở các trận sắp tới. V.League chỉ mới trải qua 4 vòng và còn rất nhiều trận đấu phía trước để nỗ lực. Tuy nhiên, ở Cup Quốc gia phải đá loại trực tiếp, nên chúng tôi phải thi đấu tỉnh táo và chiến đấu hết mình thì mới mong có được kết quả tốt. Trên sân nhà mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trước Quảng Nam”. - Huấn luyện viên Huy Hoàng nói trước trận gặp Quảng Nam.

Thế nhưng, Sông Lam Nghệ An đã không thể tìm được lời giải để giành chiến thắng trước một đội bóng được đánh giá có trình độ thấp hơn. Thậm chí các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng còn được chơi trên sân nhà, nơi sẽ là động lực để họ chiến đấu vì danh dự, vì màu cờ sắc áo. Phải khẳng định rằng trong bóng đá không phải khi nào muốn thắng cũng thắng được, nhưng sau thất bại ở mùa bóng trước, đáng nhẽ Sông Lam Nghệ An đã có thể rút ra được bài học sâu sắc và bước đến trận đấu này với một bộ mặt mới, cách chơi thuyết phục hơn. Tuy nhiên khán giả đã không nhìn thấy được điều này, Sông Lam Nghệ An vẫn không thể trưởng thành hơn sau cú vấp ngã ở mùa giải trước.

Lối chơi rời rạc, yếu ớt

Nhận thấy Quảng Nam là đội bóng có thực lực, sở hữu nhiều nhân tố có tiềm năng như Đình Bắc, Đông Triều, Văn Hưng, Ngân Văn Đại... vì thế, huấn luyện viên Huy Hoàng đã rất cẩn trọng và đánh giá rất cao thực lực của đối thủ này. Rút kinh nghiệm từ trận thua Bình Phước năm 2022, huấn luyện viên Huy Hoàng đã yêu cầu các học trò phải nhập cuộc chậm rãi, không vội vàng tấn công để rồi phải trả giá. Những phút đầu, trận đấu khán giả không phân biệt được đội bóng nào đang ở thế cửa trên, đang được chơi trên sân nhà, bởi thế trận được cho là khá ngang ngửa. Và các cầu thủ của hai bên chủ yếu thực hiện các pha phối hợp mang tính an toàn cao.

Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An vẫn có được khởi đầu như mơ với sự xuất sắc của Trọng Hoàng và Văn Cường. Bộ đôi thuộc 2 thế hệ khác nhau đã tìm được tiếng nói chung trong một tình huống tấn công hiếm hoi của đội chủ nhà. Hồ Văn Cường nhận được bóng bên cánh phải, tuyển thủ U20 xâm nhập xuống đáy biên, rồi căng ngang để Trọng Hoàng băng vào đúng nhịp và kết thúc thành công, mở điểm cho Sông Lam Nghệ An.

Đó cũng là tia sáng duy nhất mà Sông Lam Nghệ An tạo được trong trận đấu này. Suốt quãng thời gian sau đó đội bóng xứ Nghệ thể hiện một lối chơi rời rạc, thiếu sự gắn kết, không triển khai được một pha lên bóng nào thực sự có nét. Rất nhiều đường chuyền sai địa chỉ đến từ các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng. Trong khi đó, các cầu thủ Quảng Nam chơi bóng đĩnh đạc, không e ngại đối thủ và thực hiện được nhiều pha vây ráp khung thành của Văn Hoàng.

Theo thống kê, trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, đội khách có số cú sút trúng đích nhiều hơn hẳn Sông Lam Nghệ An. “Tất lẽ dĩ ngẫu” Sông Lam Nghệ An bị gỡ hòa như là một điều tất yếu. Bàn thắng của Quảng Nam được ghi sau pha “ngã bàn đèn” đẹp mắt đến từ Lê Văn Hưng.

Suốt quãng thời gian sau đó, Sông Lam Nghệ An vẫn chơi bế tắc và không mang đến nhiều sự khác biệt trước đội Quảng Nam được tổ chức kín kẽ, khoa học. Nhiều khán giả có mặt trên sân Vinh để theo dõi đội nhà thi đấu đã tỏ ra ngán ngẩm. Họ thất vọng khi phải chứng kiến lối chơi vô hồn của Sông Lam Nghệ An. Và việc thất bại trên chấm luân lưu đã không làm cho đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy tiếc nuối, bởi nhiều người cho rằng nếu Sông Lam Nghệ An cứ chơi bóng như thế thì ngay cả khi vượt qua được Quảng Nam cũng không thể có cửa để tiến sâu tại giải năm nay.

V.League sẽ lại tiếp tục trở lại với guồng quay như thường nhật. Giờ đây, Sông Lam Nghệ An cần phải sớm quên đi thất bại này để nỗ lực hơn trong những buổi tập, nếu không muốn lại lâm nguy ở Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia năm nay.