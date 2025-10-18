Chuyển đổi số Tin nhắn lừa đảo bùng nổ: iOS 26 mang đến lớp phòng vệ mới cho người dùng iPhone Một trong những tính năng hữu ích nhất mà Apple giới thiệu cùng iOS 26 là hệ thống lọc mới được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ người dùng trở thành nạn nhân của lừa đảo qua tin nhắn.

iOS 26 tăng cường lá chắn chống tin nhắn lừa đảo

Trước làn sóng tin nhắn giả mạo và lừa đảo ngày càng tinh vi, Apple đã nâng cấp hệ thống bảo mật trong ứng dụng Tin nhắn trên iPhone thông qua bản cập nhật iOS mới nhất. Mục tiêu giúp người dùng dễ dàng nhận biết và tránh tương tác với các nội dung có dấu hiệu gian lận.

Cụ thể, tính năng mới cho phép iPhone tự động phân loại tin nhắn đến dựa trên độ tin cậy của người gửi. Các tin nhắn từ danh bạ hoặc những nguồn đã xác minh sẽ hiển thị trong chuỗi hội thoại chính, trong khi các tin nhắn đáng ngờ được đưa vào mục “Thư rác” để người dùng xem xét sau.

Ảnh minh họa.

Theo mặc định, các tin nhắn hợp pháp từ số không xác định, chẳng hạn như mã OTP của ngân hàng hoặc thông báo từ doanh nghiệp vẫn xuất hiện trong hộp thư chính.

Tuy nhiên, Apple bổ sung tùy chọn giúp người dùng tách riêng toàn bộ tin nhắn từ người gửi lạ chỉ bằng vài thao tác như mở ứng dụng Tin nhắn, chọn biểu tượng ba gạch ngang ở góc trên bên phải, cuộn xuống “Quản lý lọc”, rồi bật “Người gửi không xác định”.

Khi kích hoạt, các tin nhắn này sẽ được chuyển sang thư mục “Danh sách người gửi không xác định”, giúp bạn kiểm soát tốt hơn các nguồn liên hệ chưa được xác thực.

Tính năng mới này thể hiện nỗ lực của Apple trong việc chủ động bảo vệ người dùng trước các chiến thuật lừa đảo qua tin nhắn, vốn đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Dù đơn giản, hệ thống lọc thông minh này hứa hẹn sẽ giảm đáng kể nguy cơ người dùng iPhone vô tình cung cấp thông tin nhạy cảm cho kẻ xấu.

Lừa đảo qua tin nhắn: “Ngành công nghiệp” tội phạm trị giá hàng tỷ USD

Các chiến dịch lừa đảo qua tin nhắn (smishing) đang lan rộng với tốc độ chưa từng có, trở thành một “ngành kinh doanh” hái ra tiền cho tội phạm mạng toàn cầu. Trong vài năm qua, các băng nhóm tội phạm có trụ sở tại Trung Quốc đã thu lợi hơn 1 tỷ USD từ những vụ lừa đảo kiểu này, theo các báo cáo gần đây của cơ quan an ninh mạng.

Một khảo sát mới của tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Pew Research Center (Mỹ) cho thấy, 61% người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ nhận được tin nhắn lừa đảo ít nhất một lần mỗi tuần, trong khi 20% thậm chí phải đối mặt với chúng hằng ngày. Những tin nhắn này có thể giả dạng mọi thứ , từ thông báo giao hàng, cảnh báo ngân hàng, cho đến yêu cầu xác minh tài khoản - khiến người dùng khó phân biệt thật giả.

Các chiến dịch lừa đảo qua tin nhắn đang lan rộng với tốc độ chưa từng có, trở thành một “ngành kinh doanh” hái ra tiền cho tội phạm mạng toàn cầu. Ảnh: Internet.

Đáng lo ngại hơn, các công cụ AI như ChatGPT đang bị tội phạm mạng lợi dụng để tạo ra các tin nhắn lừa đảo tự nhiên, thuyết phục hơn bao giờ hết, làm lu mờ ranh giới giữa thông điệp hợp pháp và độc hại.

Nếu trước đây nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, thì giờ đây 26% người dùng trong độ tuổi 18- 29 cũng thừa nhận đã bị mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, theo dữ liệu của Pew Research Center.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo là điều cấp thiết. Apple đã phản ứng nhanh bằng hệ thống lọc tin nhắn thông minh trong iOS 26, giúp tự động tách biệt và đánh dấu tin nhắn khả nghi.

Không dừng lại ở đó, hãng còn giới thiệu tính năng Memory Integrity Enforcement (MIE) - công nghệ bảo mật mới trên dòng iPhone 17, được thiết kế để ngăn chặn phần mềm gián điệp và củng cố khả năng phòng vệ của người dùng trước các cuộc tấn công tinh vi./.