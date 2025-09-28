Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 28/9/2025 Tin thị trường hôm nay 28/9 lúc 7h00: Giá vàng SJC Mi Hồng BTMC tăng 500 nghìn đồng/lượng. Vàng thế giới chốt tuần giảm nhẹ so với hôm qua. Giá cà phê tăng mạnh cả trong nước và thế giới.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ

Tính đến 7h00 hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3762,2 USD/ounce, giảm 0,27% tương đương giảm 10,06 USD/ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 120 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/9/2025

Tính đến 7h00 hôm nay 28/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 133 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 7h00 ngày 28/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 28/9/2025 mới nhất như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 28/9/2025

Tính đến 7h00 ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.194 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Theo biên độ dao động ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.934 VND/USD đến 26.454 VND/USD.

Cục Quản lý ngoại hối niêm yết tỷ giá tham khảo ở mức 24.985 - 26.403 VND/USD, cũng đứng yên ở cả chiều mua và chiều bán.

Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.183 – 26.453 VND/USD, không đổi so với hôm qua.

Agribank giữ mức 26.280 – 26.453 VND/USD, đi ngang cả hai chiều.

VietinBank điều chỉnh tăng 4 đồng ở chiều mua, lên 26.310 VND/USD, bán ra giữ nguyên 26.453 VND/USD.

Techcombank công bố tỷ giá 26.135 – 26.453 VND/USD, không thay đổi.

ACB giữ mức 26.200 – 26.453 VND/USD.

SHB hạ nhẹ 5 đồng ở chiều mua còn 26.080 VND/USD, trong khi giá bán vẫn là 26.453 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch ở mức 26.490 VND/USD (mua vào) và 26.590 VND/USD (bán ra), giữ nguyên so với phiên sáng trước.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index - công cụ đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã giảm nhẹ, hiện dừng ở mức 97,82 điểm. Đây là dấu hiệu cho thấy USD mất ưu thế so với rổ ngoại tệ, tạo áp lực giảm giá nhất định.

Giá tiêu hôm nay 28/9/2025

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũ không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 28/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 6,945 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,841 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn (giảm 1,54%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 13,000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 28/9/2025

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,300 - 115,700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,700 đồng/kg, tăng mạnh 2700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,500 đồng/kg, tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2100 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,300 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4201 USD/tấn, tăng 2,61% (107 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,45% (100 USD/tấn), lên mức 4182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,8% (6,7 US cent/lb) so với hôm qua, lên mức 378,05 US cent/lb. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,12% (7,45 US cent/lb), đạt 358,9 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,83% (3,75 US cent/lb) so với hôm qua, lên mức 454,7 US cent/lb. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,63% (2,8 US cent/lb), đạt 449,2 US cent/lb.

Giá xăng dầu hôm nay 28/9/2025

Giá dầu hôm nay tăng khi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga làm gián đoạn xuất khẩu và đẩy rủi ro nguồn cung.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu Brent đạt 70,13 USD/thùng, tăng 71 cent (tương đương 1,02%). Dầu thô WTI của Mỹ tăng 74 cent (1,14%), lên mức 65,72 USD/thùng. Đây là mức tăng mạnh nhất của cả hai chuẩn giá kể từ giữa tháng 6.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 25/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 370 đồng/lít xuống còn 19.610 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95-III giảm 440 đồng/lít, còn 20.160 đồng/lít.

- Dầu diesel giảm nhẹ 50 đồng/lít, về mức 18.650 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 18.620 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 70 đồng/kg, lên 15.200 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Giá cao su hôm nay 28/9/2025

Tại Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 tăng 0,35% (0,6 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 173,7 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,91% (1,6 USD/tấn), đạt 172,7 USD/tấn.

Mở cửa phiên giao dịch 28/9, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 1,01% (150 nhân dân tệ) xuống mức 14530 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,01% (150 nhân dân tệ) xuống mức 14555 nhân dân tệ/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá RSS3 tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM (Tokyo) giao tháng 11/2025 giảm 3,23% (10,3 Yen/kg) so với hôm qua, xuống mức 307,2 Yen/kg. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 3,08% (9,8 Yen/kg), đạt 307,5 Yen/kg.

Giá ca cao hôm nay 28/9/2025

Tính đến 7h00 ngày 28/9/2025, giá ca cao giao dịch tại sàn New York giao tháng 12/2025 giảm 6,45% (480 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 6951 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 4,92% (361 USD/tấn), đạt 6961 USD/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá ca cao London giao tháng 12/2025 giảm 1% (49 GBP/tấn) so với hôm qua, xuống mức 4819 GBP/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,87% (43 GBP/tấn), đạt 4845 GBP/tấn.