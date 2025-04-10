Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 4/10/2025 Tin thị trường hôm nay 4/10/2025: Giá vàng SJC Mi Hồng BTMC giảm nhẹ, vàng thế giới tăng ngược dòng lên sát 3900 USD. Tỷ giá USD, giá cà phê và tiêu cùng giảm

Giá vàng thế giới hôm nay tăng ngược dòng

Tính đến 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới chạm mốc 3879,76 USD/ounce, tăng 1,03% tương đương tăng 39,64 USD/ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 123,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/10/2025

Tính đến 4h30 hôm nay 4/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,1 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 4h30 ngày 4/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết không thay đổi so với hôm qua ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn không thay đổi so với hôm qua ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 4/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 4/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

135,8 137,8

-200 -200 Tập đoàn DOJI

135,8 137,8

-200 -200 Mi Hồng

136,8 137,8

-200 -200 PNJ

135,8

137,8

-200 -200 Bảo Tín Minh Châu

135,8

137,8

-200 -200

Phú Quý 135,1 137,8

-200 -200

1. DOJI - Cập nhật: 4/10/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 135,800 ▼200K 137,800 ▼200K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 132,000 135,000 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 131,200 134,700 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 130,200 134,200 Nguyên liệu 99.99 127,000 129,000 Nguyên liệu 99.9 126,500 128,500

2. PNJ - Cập nhật: 4/10/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 135,800 ▼200K 137,800 ▼200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132,000 135,000 Vàng Kim Bảo 999.9 132,000 135,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132,000 135,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 132,000 135,000 Vàng nữ trang 999.9 129,500 132,000 Vàng nữ trang 999 129,370 131,870 Vàng nữ trang 9920 128,540 131,040 Vàng nữ trang 99 128,280 130,780 Vàng 916 (22K) 118,510 121,010 Vàng 750 (18K) 91,650 99,150 Vàng 680 (16.3K) 82,410 89,910 Vàng 650 (15.6K) 78,450 85,950 Vàng 610 (14.6K) 73,170 80,670 Vàng 585 (14K) 69,870 77,370 Vàng 416 (10K) 47,560 55,060 Vàng 375 (9K) 42,150 49,650 Vàng 333 (8K) 36,210 43,710

3. SJC - Cập nhật: 4/10/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135,800 ▼200K 137,800 ▼200K Vàng SJC 5 chỉ 135,800 ▼200K 137,820 ▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135,800 ▼200K 137,830 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 131,500 134,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 131,500 134,200 Nữ trang 99,99% 128,700 134,300 Nữ trang 99% 125,396 130,396 Nữ trang 68% 82,214 89,714 Nữ trang 41,7% 47,574 55,074

Tỷ giá USD hôm nay 4/10/2025: Tỷ giá USD trung tâm giảm

Tính đến 4h30 ngày 4/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD trung tâm ở mức 25.162 đồng, giảm 15 đồng so với hôm trước.

Với biên độ giao dịch ±5%, mức trần được phép là 26.420 VND/USD và sàn là 23.904 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua - bán USD lần lượt ở mức 23.954 và 26.370 đồng.

Ở hệ thống ngân hàng thương mại, tỷ giá đồng loạt điều chỉnh giảm 10 - 15 đồng.

Vietcombank niêm yết mua vào 26.170 đồng và bán ra 26.420 đồng, trong khi BIDV ghi nhận mức 26.200 - 26.420 đồng.

Trái ngược với ngân hàng, tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng 25 đồng ở cả hai chiều. Giá mua lên 26.515 đồng và giá bán đạt 26.615 đồng, cao hơn đáng kể so với mức niêm yết của ngân hàng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) đo sức mạnh đồng bạc xanh đứng ở mức 97,89 điểm, nhích nhẹ 0,04% so với hôm qua.

Sau một tuần đầy biến động, đồng USD tạm ổn định, nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại về những bất ổn liên quan đến nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, lạm phát và sự suy yếu của thị trường lao động.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo tình trạng thâm hụt ngân sách có thể kìm hãm tăng trưởng GDP. Tổng thống Donald Trump thậm chí còn tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh nhân sự liên bang để gây sức ép chính trị.

Về chính sách tiền tệ, bà Lorie Logan - Chủ tịch FED chi nhánh Dallas cho rằng việc cắt giảm lãi suất hồi tháng trước là phù hợp để tránh suy yếu việc làm. Bà nhận định thị trường lao động chậm lại dần dần, chưa đến mức cần nới lỏng mạnh hơn.

Tuy vậy, giới đầu tư gần như chắc chắn FED sẽ hạ thêm 25 điểm cơ bản ngay trong tháng này, và một lần nữa vào tháng 12, tạo ra kỳ vọng về xu hướng giảm lãi suất rõ ràng hơn vào cuối năm.

Giá tiêu hôm nay 4/10/2025: Trong nước giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144,000 đồng/kg đến 146,000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai có giá tiêu hôm nay là 144,000 đồng/kg, giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua khi tiêu được thương lái thu mua với giá 145,000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường được thương lái thu mua ở mức 145,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Giá tiêu tại Đắk Lắk không thay đổi, được ghi nhận ở mức 146,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 4/10 (theo giờ địa phương) như sau:

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với hôm qua ở mức 7,013 USD/tấn (tăng 0,41%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,938 USD/tấn (tăng 0,4%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm mạnh so với hôm qua ở mức 6200 USD/tấn (giảm 4,84%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm mạnh so với hôm qua hiện ở mức 9500 USD/tấn (giảm 1,05%). Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm mạnh so với hôm qua đạt 12500 USD/tấn (giảm 4%).

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 4/10/2025: Giảm mạnh trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay 4/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,500 - 115,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,600 đồng/kg, quay đầu giảm mạnh 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,500 đồng/kg, giảm 2200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4573 USD/tấn, tăng 5,81% (251 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 5,39% (233 USD/tấn), đạt 4558 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,04% (7,7 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 385,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,77% (6,4 US cent/pound), lên mức 368,85 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,81% (8,2 US cent/lb) so với hôm qua, lên mức 462,05 US cent/lb. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,43% (6,45 US cent/lb), đạt 455,95 US cent/lb.

Giá xăng dầu hôm nay 4/10/2025: Giảm mạnh cả tuần

Giá dầu thế giới ổn định phiên cuối tuần nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 7-8% do lo ngại nguồn cung OPEC+ tăng trong tháng 11.

Trong phiên giao dịch ngày 4/10, giá dầu có sự phục hồi nhẹ. Hợp đồng Brent tăng 0,5%, lên 64,40 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 0,5%, đạt 60,75 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã giảm 8,2% và WTI giảm 7,6%. Đây là tuần giảm sâu nhất trong nhiều tháng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các quyết định mới từ OPEC+.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 2/10. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 tăng 10 đồng/lít xuống còn 19.620 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95-III tăng 40 đồng/lít, còn 20.200 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng nhẹ 380 đồng/lít, về mức 19.030 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 380 đồng/lít lên 19.000 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 170 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, biến động giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường quốc tế. Trong 7 ngày qua, OPEC+ đã tăng sản lượng khai thác và dự kiến tiếp tục nới thêm trong tháng 11.

Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô Mỹ tăng và tình hình căng thẳng tại Ukraine làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga. Những yếu tố này đã đẩy giá nhiên liệu thế giới tăng so với kỳ trước: giá xăng RON 95 bình quân tăng 0,3% lên 80,7 USD/thùng, dầu diesel tăng 2,4% và dầu mazut tăng 1,75%.

Giá cao su hôm nay 4/10/2025: Liên tục giảm giá

Tại Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 1,67% (2,9 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 170 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,18% (0,3 USD/tấn), đạt 170,2 USD/tấn.

Mở cửa phiên giao dịch 4/10, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 1,44% (210 nhân dân tệ) xuống mức 14265 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,75% (110 nhân dân tệ) xuống mức 14365 nhân dân tệ/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá RSS3 tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM (Tokyo) giao tháng 11/2025 giảm 5,38% (17,1 Yen/kg) so với hôm qua, xuống mức 300,4 Yen/kg. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 7,14% (22,7 Yen/kg), đạt 294,6 Yen/kg.

Giá ca cao hôm nay 4/10/2025: Giảm cực mạnh

Tính đến 4h30 ngày 4/10/2025, giá ca cao giao dịch tại sàn New York giao tháng 12/2025 giảm 16,53% (1229 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 6202 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 15,16% (1111 USD/tấn), đạt 6211 USD/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá ca cao London giao tháng 12/2025 giảm 4,89% (221 GBP/tấn) so với hôm qua, xuống mức 4292 GBP/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 4,38% (200 GBP/tấn), đạt 4351 GBP/tấn.