Tính biển của Vinh!

Ngày 2/5/1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, đặt niên hiệu là Gia Long, sáng lập ra triều Nguyễn. Năm 1803, Gia Long quyết định dời lỵ sở Nghệ An về Yên Trường, huyện Chân Lộc/Nghi Lộc. Tháng 5 năm Giáp Tý (1804), Gia Long xuống chiếu xây thành Nghệ An để chuyển lỵ sở từ Lam thành về Vĩnh Yên và Yên Trường. Lịch sử Vinh với tư cách là trung tâm của Nghệ An bắt đầu từ đó.

Năm 1885, thực dân Pháp tiến chiếm Nghệ An. Để phù hợp với trình độ phát triển và nhu cầu khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, năm 1898, Nam triều và chính quyền bảo hộ thành lập thị xã Vinh; Năm 1914, thành lập thị xã Bến Thủy; Năm 1917, thành lập thị xã Trường Thi. Ngày 10/12/1927, sáp nhập 3 thị xã thành thành phố Vinh – Bến Thủy.