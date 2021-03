Tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì cuộc làm việc.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

LỰA CHỌN NGHỆ AN LÀ TỈNH DIỄN TẬP ĐIỂM CỦA QUÂN KHU 4



Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Đến thời điểm này, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai sớm những nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, nhất là cơ quan thường trực Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trình bày báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng các hạng mục trong Sở chỉ huy diễn tập.

Hiện nay, Nghệ An cũng đã khảo sát bước một các vị trí diễn tập thực binh cấp tỉnh; tổng hợp, dự kiến cơ sở vật chất, ngân sách, lực lượng phương tiện tham gia diễn tập; đồng thời bước đầu tổ chức hiệp đồng với các đơn vị trực thuộc Quân khu tham gia diễn tập cùng tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ đồng tình với các nội dung diễn tập, đồng thời đề nghị Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh xây dựng kịch bản diễn tập. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong kịch bản phải lường trước tình huống trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19 để chủ động phương án.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021 diễn ra thành công. Đặc biệt, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 xác định, lấy diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Nghệ An năm nay làm diễn tập mẫu cho các tỉnh trên địa bàn Quân khu.

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ sự thống nhất rất cao với chủ trương, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành diễn tập; đồng thời khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của tỉnh trong năm 2021.

Chính vì vậy, tỉnh triển khai các công việc liên quan đến diễn tập khu vực phòng thủ với tâm thế rất chủ động; đồng thời tranh thủ tối đa các cơ quan của Quân khu 4 để giúp cho tỉnh, cũng như tổ chức họp 3 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng để chuẩn bị phân công cho diễn tập; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức diễn tập.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cam kết với các đồng chí Tư lệnh, Chính ủy Quân khu 4 và Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung cao, chuẩn bị sớm, tốt nhất có thể để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021 thành công, xứng đáng là tỉnh được lựa chọn diễn tập mẫu.