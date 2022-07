Chuyện về liệt sĩ người Nghệ An hy sinh ở nhà giàn DK1

(Baonghean.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 12/7/2022 về Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2022, trong đó, nêu rõ kết quả triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Baonghean.vn) - Đang có đà tâm lý thuận lợi sau 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước CLB TP.Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khán giả xứ Nghệ rất mong các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tranh thủ bứt tốp.

(Baonghean.vn) - Việc Bộ Công an ngừng cấp hộ chiếu mẫu cũ để triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới từ ngày 1/7 là một trong những lý do khiến những ngày qua tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh luôn trong tình trạng “quá tải”.