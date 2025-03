Xã hội Tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An Các hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống; nâng cao nhận thức về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tri ân sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An (21/8/1945-21/8/2025). Việc tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc và những thành quả to lớn của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tri ân sự hy sinh của các thế hệ cách mạng tiền bối, các đối tượng chính sách, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tặng quà, động viên các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Có rất nhiều hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức trong năm 2025 này. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng gồm: Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, chương trình giao lưu, gặp mặt, tọa đàm và các bài viết với chủ đề "80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh"; tổ chức các cuộc thi sáng tác Logo (hình ảnh biểu tượng của lực lượng vũ trang tỉnh), sáng tác các ca khúc về hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh; tổ chức biên soạn "Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Nghệ An, giai đoạn 1975-2025"; phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm; tổ chức hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt việc tốt các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020 - 2025; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó còn có các hoạt động tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh; các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao chào mừng sự kiện; triển lãm thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức lễ kỷ niệm, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền, vận động giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tặng nhà tình nghĩa, dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng... Các hoạt động quân sự, quốc phòng trọng điểm gắn với đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Theo Kế hoạch số 153/KH-UBND, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức trọng thể, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 4; các tướng lĩnh quân đội quê quán Nghệ An; lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ; lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành trong cả nước và các tỉnh thuộc nước bạn Lào; đại diện lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng... Thời gian dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm trong khoảng thời gian từ ngày 18-21/8/2025 tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An./.