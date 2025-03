Thời sự Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ra quân huấn luyện năm 2025 Sáng 3/3, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2025.

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; cùng lãnh đạo Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu động viên các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4.

Theo đó, năm 2025, Quân đội, đất nước và Quân khu 4 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại; tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy chính trị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tặng quà, động viên các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Trong tình hình đó, các cơ quan Quân khu 4 quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trong đó, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 775-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Đảng ủy Quân khu 4.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn thăm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của các tân binh tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn thăm khu vực tăng gia sản xuất tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, thực hiện 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu.

Huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật, khí tài mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện với cường độ cao trong mọi điều kiện, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến, phù hợp tổ chức biên chế, trang bị của từng đơn vị.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung huấn luyện theo nhiệm vụ được giao, sát thực tiễn, thực hiện có hiệu quả chương trình huấn luyện cơ bản, tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, là năm tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Phạm Bằng

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có bước bổ sung, phát triển mới, để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ Quân đội và truyền thống yêu nước, lòng dũng cảm, ý chí quật cường của dân tộc, của QĐND Việt Nam; qua đó xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về công tác huấn luyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, đúng phương châm, quan điểm; lấy thực hành làm chính; huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến; huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu" cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ động mọi phương án tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh theo tinh thần của Nghị quyết, Kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, tích cực đẩy mạnh các giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý con người, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ; 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận vùng đặc thù; tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tải chính, vũ khí, trang thiết bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tích cực tăng gia sản xuất, khai thác, tạo nguồn vật chất hậu cần tại chỗ; chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe bộ đội.

Các đơn vị ký kết Thi đua quyết thắng năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025, cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà tăng tốc, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đã trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2024.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2025 với chủ đề: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, thời gian từ ngày 3/3/2025 đến ngày 15/12/2025; và phát động Đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng” thời gian từ ngày 1/3/2025 đến ngày 19/5/2025.

Sau Lễ ra quân huấn luyện, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hoạt động đồng diễn võ thuật, khí công, múa hát tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tự tin bước vào năm luyện quân 2025 đạt kết quả cao nhất.