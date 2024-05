Tổ công tác 373 bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản sau 3 giờ gây án

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thực hiện xong hành vi cướp giật tài sản tại địa bàn Nghệ An, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy ra tỉnh Thanh Hoá để tìm nơi tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, bọn chúng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngày 13/5, Công an huyện Diễn Châu cho biết, vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Kiện và Nguyễn Xuân Đoàn về hành vi cướp giật tài sản; thu giữ 1 điện thoại và 1 xe máy.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7/5/2024, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận tin báo của chị Hồ Thị C. (SN 1993), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Theo trình báo của chị C., khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, chị bị 2 đối tượng không rõ danh tính điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu xanh (không nhớ rõ biển kiểm soát) cướp giật 1 điện thoại di động iphone 15 promax trị giá khoảng 35 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát theo hướng Diễn Châu - Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã, Tổ tuần tra vũ trang 373 triển khai xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

2 đối tượng Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Văn Kiện. Ảnh: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Theo đó, Công an huyện thành lập 2 tổ công tác: 1 tổ của Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Diễn Hồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập tài liệu, chứng cứ, trích xuất camera xác định nhận dạng, biển số xe của các đối tượng; 1 tổ của Tổ 373 và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự tiến hành bám sát, truy đuổi theo hướng tẩu thoát của đối tượng.

Đến khoảng 1 giờ ngày 8/5/2024, Tổ 373 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy Exciter màu xanh di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nên đã tiến hành dừng kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, các đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ 373 đã nhanh chóng triển khai lực lượng trấn áp, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Kiện (SN 1989) và Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1991), đều trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 điện thoại di động Iphone15 promax và 1 xe máy.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận cùng đi xe máy từ tỉnh Thanh Hóa vào Nghệ An thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, phát hiện chị Hồ Thị C. điều khiển xe máy cầm điện thoại di động nên đã áp sát thực hiện hành vi cướp giật. Sau đó, 2 đối tượng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ tài sản nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an tiến hành bắt giữ. Trong 2 đối tượng nói trên, Nguyễn Xuân Đoàn đã có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.