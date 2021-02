Tòa giám mục Giáo phận Vinh chúc tết Công an tỉnh Nghệ An

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm, chúc mừng năm mới tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An.



Giám mục đã chúc mừng về những thành tích xuất sắc mà Công an Nghệ An đã đạt được trong năm qua, đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an Nghệ An trong quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt Giám mục chia sẻ với sự mất mát của Công an Nghệ An, khi có một đồng chí đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến với tội phạm ma túy.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng đoàn tặng quà, chúc mừng năm mới Công an Nghệ An. Ảnh Đức Vũ Chuẩn bị bước sang năm mới Tân Sửu 2021, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An, đón năm mới bình yên, hạnh phúc.



Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm vui mừng khi được tiếp đón đoàn Tòa giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, chúc tết Công an tỉnh.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã thông tin đến Giám mục giáo phận Vinh những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An trong năm qua. Đặc biệt, dịp cận tết Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện để thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trao đổi với Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh Đức Vũ Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục đã phối hợp tốt với lực lượng Công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ ANTT nói riêng.



Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, Thiếu tướng Võ Trọng Hải chúc Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành.