Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 5/2, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý vui mừng đón Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long và phái đoàn đến chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh làm trưởng đoàn. Cùng dự có Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục, tu sĩ. Tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong bầu không khí hân hoan đón Tết Giáp Thìn 2024 của dân tộc, thay mặt phái đoàn, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ rất hân hạnh, vui mừng đến thăm, chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành; vui mừng trước những thành quả trên các lĩnh vực mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh cho biết, năm 2023, hơn 300.000 đồng bào công giáo của giáo phận rất hồ hởi, phấn khởi trước mối quan hệ phát triển rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa thành Vatican. Đặc biệt là hai bên đã nâng mối quan hệ từ đại diện không thường trú của Tòa thành lên thường trú. Theo đó, Toà thánh Vatican đã bổ nhiệm và công bố Tổng Giám mục Marek Zalewski làm Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tại cuộc tiếp phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh: Điều đó nói lên được sự thấu hiểu, quan tâm, tạo những điều kiện tốt đẹp cho mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa thánh Vatican ngày càng phát triển; đồng thời qua đó mở ra những lộ trình mới cho các chuyến viếng thăm cấp cao của các lãnh đạo Tòa thành đến Việt Nam; trong đó kỳ vọng Đức Thánh cha Phanxicô sẽ sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Thông qua các Giám mục, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long thông tin về mối quan hệ rất tốt đẹp tại 27 giáo phận công giáo toàn quốc với chính quyền; trong đó Giáo phận Vinh có niềm vui rất lớn là chính quyền đã cấp đất để xây dựng nhà thờ mới của Giáo xứ Cầu Rầm, TP. Vinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại cuộc tiếp phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh Ảnh: Thành Duy

Cho biết đã báo cáo việc làm rất tốt đẹp này của chính quyền tỉnh Nghệ An dành cho bà con công giáo với Tòa thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh khẳng định quyết tâm sẽ xây dựng nhà thờ Giáo xứ Cầu Rầm mới xứng tầm để không những là một công trình tôn giáo, mà còn là công trình văn hóa, mỹ thuật tôn lên vẻ đẹp, tầm quan trọng của TP. Vinh và tỉnh Nghệ An trong và ngoài nước.

Có được điều đó, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trân trọng cảm ơn sự thấu hiểu, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo, chính quyền tỉnh Nghệ An dành cho bà con công giáo.

Trong niềm vui chào đón mùa Xuân mới, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp hơn nữa trên các lĩnh vực trong năm Giáp Thìn 2024, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi cùng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và phái đoàn Tòa Giám mục phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ rất vui mừng đón tiếp phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc; trân trọng gửi tới các Giám mục, linh mục, tu sĩ lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy, nhân dịp đón Tết Giáp Thìn 2024 - một phong tục văn hóa lâu đời, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và tỉnh Nghệ An đều có nhiều tin vui tốt lành.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh và các linh mục trong phái đoàn đến chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An thấy rằng, năm qua, Giáo phận Vinh có nhiều thăng tiến về mọi mặt và bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước sự ghi nhận, tin tưởng của Giáo hội Công giáo Việt Nam đối với đường hướng mục vụ của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thông qua tổ chức các hoạt động lớn và ý nghĩa, trong đó đã tổ chức rất thành công Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng chia sẻ niềm vui khi số đông các linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo tỉnh nhà luôn thực hiện tốt phương châm: “kính Chúa yêu nước”, lẽ sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Các linh mục trong phái đoàn đến chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên bình diện quốc gia, quốc tế, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An vui mừng đón nhận thông tin Toà thánh Vatican đã bổ nhiệm và công bố Tổng Giám mục Marek Zalewski làm Đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam. Đây sẽ là tiền đề rất quan trọng góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh trao đổi giữa Việt Nam và Tòa thánh.

Cho biết, mới đây thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Thư mời Đức Giáo hoàng Phanxicô sang thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển về kinh tế - xã hội và cũng như đời sống tôn giáo ở Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Đây là niềm vui chung, thể hiện tiến triển rất tốt đẹp mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican.

Phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời bày tỏ phấn khởi khi mối quan hệ phối hợp giữa các Giám mục, các linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo với cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh ngày càng được tăng cường, tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn.

Nhiều linh mục đã chân thành góp ý, thông tin tới các cấp chính quyền trong tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động tôn giáo; qua đó có được tiếng nói chung trong giải quyết các nguyện vọng, nhu cầu tôn giáo chính đáng, tạo tiền đề rất tốt để hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh cũng như của Tòa Giám mục; đồng bào lương dân, giáo dân tỉnh nhà có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, thoát nghèo.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng năm mới HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng năm mới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo trong toàn tỉnh đã đón một mùa Giáng sinh rất ấm áp, vui tươi. Không khí đón Noel đã lan tỏa rộng rãi, trở thành niềm vui chung của nhiều tầng lớp Nhân dân.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Phái đoàn của Giáo phận Vinh do Giám mục Chính tòa Anphong Nguyễn Hữu Long dẫn đầu, sự tham dự của Giám mục phụ tá, đông đủ các vị linh mục, tu sĩ đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, càng khẳng định thêm mối quan hệ, tình cảm ấm áp, chân thành, quý mến cấp ủy, chính quyền của giáo hội, các Giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo đối với tỉnh nhà.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng năm mới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng năm mới Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà chúc mừng năm mới Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, bước sang năm 2024, đồng chí hy vọng rằng, tỉnh Nghệ An và Tòa Giám mục Giáo phận Vinh sẽ tiếp tục kết nối, tương trợ lẫn nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ của tỉnh và của Tòa Giám mục, cùng tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết năm 2023, vượt qua những khó khăn, bất lợi, tỉnh đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời thông tin về công tác chăm lo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán 2024, nhất là với những người yếu thế.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà chúc mừng năm mới đến Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn để Nhân dân vui Xuân đón Tết vui tươi; cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp của hàng hóa thiết yếu đến cả vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là tổ chức thành công chương trình “Tết vì người nghèo - Giáp Thìn 2024” với số tiền ủng hộ đạt hơn 142 tỷ đồng, theo đó đảm bảo hỗ trợ cho mỗi hộ nghèo của tỉnh ít nhất là 500 ngàn đồng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, các vị linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo tỉnh nhà lời chúc mừng nhân dịp đón Tết cổ truyền Giáp Thìn của dân tộc.