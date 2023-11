Toàn bộ công nhân của Công ty CP May Halotexco đã quay lại làm việc bình thường

Trước đó, sáng 15/11, trước cổng Công ty Cổ phần May Halotexco (phường Bến Thuỷ, TP. Vinh), khoảng 100 công nhân không vào làm việc mà tập trung trước cổng công ty để yêu cầu tăng chế độ, thu nhập.

Những công nhân này chia sẻ, lý do họ ngừng việc tập thể là vì mức lương nhận được từ đầu năm đến nay quá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống. Bình quân thu nhập của công nhân giao động từ 3,5 đến 4,2 triệu đồng/tháng, bao gồm cả tiền công sản lượng và các chế độ, trong khi thời gian làm việc là 10 tiếng/ngày.

“Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần, ban lãnh đạo công ty cũng đã hứa sẽ xem xét, giải quyết. Nhưng suốt nhiều tháng liên tục, tình hình vẫn không được cải thiện. Chiều 14/11, sau khi nhận bảng lương tháng này, chúng tôi đã rất thất vọng.” - một công nhân chia sẻ.

Ngay trong buổi sáng, lãnh đạo công ty đã trực tiếp trò chuyện với công nhân để vận động họ vào làm việc. Theo đó, lãnh đạo công ty cho biết, kể từ đầu năm nay, doanh thu của công ty không đảm bảo vì không có đơn hàng, bị phạt nhiều, giá gia công lại giảm mạnh. Lãnh đạo công ty đã báo cáo tình hình cho Tổng công ty để tìm phương án giải quyết.

Chiều cùng ngày, vì công nhân Công ty Cổ phần May Halotexco vẫn chưa trở lại làm việc nên lãnh đạo công ty đã mời công nhân vào nhà xưởng để đối thoại trực tiếp. Đại diện Liên đoàn Lao động TP. Vinh cùng một số cơ quan chức năng liên quan cùng tham gia.

Theo đó, tại cuộc đối thoại này, người lao động đã nêu các kiến nghị, thắc mắc lên lãnh đạo doanh nghiệp. Hơn 40 ý kiến được ghi nhận tại cuộc đối thoại, nội dung chủ yếu là điều chỉnh bảng lương, tăng thu nhập, nâng mức ăn ca, giảm mức khoán sản lượng, cắt giảm nhân sự bộ phận hành chính, xem xét lại thái độ bộ phận quản lý… Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị công ty điều chỉnh tiền công theo hướng tăng lên 150.000 đồng/ngày.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo công ty mong người lao động chia sẻ với công ty trong giai đoạn khó khăn, đồng thời thống nhất điều chỉnh một số nội dung theo kiến nghị của công nhân. Theo đó, nếu mức lương sản phẩm từ 1,5 đến 2 triệu đồng thì sẽ được bổ sung 200 nghìn đồng/tháng; trên 2 triệu đồng thì được bổ sung 300 đồng/tháng. Ngoài ra, sẽ rà soát lại định biên công ty, chấn chỉnh mối quan hệ giữa các bộ phận, rà soát lại đơn giá các mặt hàng…

Sau cuộc đối thoại chiều qua, sáng nay, ngày 16/11, toàn bộ công nhân của Công ty CP May Halotexco cơ sở tại phường Bến Thuỷ, TP. Vinh đã quay lại làm việc bình thường.

Công ty Cổ phần May Halotexco tiền thân là Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (thành lập năm 1986), có trụ sở chính đặt tại xóm 6, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Công ty này là thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, công đoàn công ty trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam. Tổng số công nhân lao động tại Nghệ An là 250 người.