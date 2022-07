Toàn cảnh điểm chuẩn vào lớp 10 của Nghệ An

Tin mới

Xây dựng lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh (Baonghean.vn) - Xây dựng lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh; trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân là một trong những mong muốn của lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi đến các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Phát huy vai trò hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (Baonghean.vn) - Nâng cao vai trò của tổ chức hội trong việc tạo môi trường giúp nông dân phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; Xây dựng các mô hình kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động trung gian liên kết nông dân, doanh nghiệp xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi; Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tôn giáo (Baonghean.vn) - Chiều 19/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả tín dụng ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách ở huyện Quỳ Hợp (Baonghean.vn) - Trải qua 20 năm phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳ Hợp với nhiệm vụ thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; hàng ngàn hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Du lịch Nghệ An: Vẫn còn nhiều hạn chế, trở ngại để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Baonghean.vn) - Sự phát triển du lịch của Nghệ An vẫn chưa xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Sản phẩm du lịch nhiều nhưng chưa hấp dẫn, thiếu tính cạnh tranh. Chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu của du khách.

Thu hồi gần 50.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế Bộ Tư pháp cho biết, đến nay đã thi hành xong hơn 49.800 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch tại Nam Đàn (Baonghean.vn) - Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn đang được thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch. Từ đây, Nam Đàn được kỳ vọng sẽ cùng với Cửa Lò và thành phố Vinh tạo thành tam giác kết nối phát triển du lịch của tỉnh.

Ý nghĩa của vạch kẻ liền sát vỉa hè Vạch kẻ liền sát vỉa hè có tác dụng giới hạn mép ngoài của phần đường xe chạy, không liên quan tới việc dừng, đỗ xe.

9 người nổi tiếng Việt Nam nào được theo dõi nhiều nhất trên Instagram? Dàn sao Việt nhận được nhiều lượt theo dõi trên Instagram nhất hiện nay khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh.

SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An: Khách át vía chủ (Baonghean.vn) - Vào lúc 17h hôm nay (19/7), thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ có chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng tại sân Hòa Xuân, nơi được xem là "miền đất lành" của đội bóng xứ Nghệ.

5 giáo viên Tổng phụ trách Đội Nghệ An đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp I Trung ương (Baonghean.vn) - Xuất sắc vượt qua 48 môn thi và 4 hoạt động tập thể tại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, Nghệ An có 5 giáo viên Tổng phụ trách Đội đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

Giá vàng giảm sốc, thị trường Nghệ An trầm lắng (Baonghean.vn) - Chỉ trong 2 ngày, giá vàng trong nước “lao dốc không phanh” khi giảm tới 5-6 triệu đồng/lượng so với trước đó ít ngày. Giá vàng giảm sốc, song ở Nghệ An, thị trường vàng khá im ắng, không có nhiều biến động ở cả chiều bán lẫn chiều mua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương (Baonghean.vn) - Sáng 19/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đảng viên (Baonghean.vn) - Sáng 19/7, tại TP. Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội giám sát tại các sở, ngành ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hoa, Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Du lịch.

Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào Tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành phố Hà Nội vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022). Trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm.



Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công giai đoạn hiện nay.



Tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp những mạch nguồn tri ân (Baonghean.vn) - Nhằm tri ân những anh hùng đã ngã xuống và hy sinh một phần máu thịt vì bình yên cho Tổ quốc, từ những ngày đầu tháng Bảy, tuổi trẻ Nghệ An đã tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng để bày tỏ tấm lòng “Đền ơn đáp nghĩa”.

Ukraine cải tổ cơ quan an ninh giữa lúc xung đột leo thang với Nga Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/7 tiếp tục cải tổ sâu rộng cơ quan an ninh nước này, với việc sa thải thêm 28 quan chức.

Vòng 8 V.League 2022: Hà Nội FC, HAGL, SLNA có 3 điểm? (Baonghean.vn) - Sau vòng đấu này, ngoại trừ Thanh Hóa nghỉ thi đấu, các CLB sẽ được bổ sung lực lượng, nên không ai muốn bị tụt lại quá xa. Chủ nhà Hà Nội FC, HAGL là những đội dự báo sẽ giành chiến thắng, còn Sông Lam Nghệ An, Viettel là những đội khách tràn đầy cơ hội có điểm.

Trên công trường thi công cầu Hưng Đức dài hơn 4 km bắc qua sông Lam (Baonghean.vn) - Cầu Hưng Đức dài hơn 4 km là công trình quan trọng trong dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Thời điểm này, các đơn vị đang dồn nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công cây cầu này.

Xe khách va chạm xe chở xi măng, nhiều người bị thương (Baonghean.vn) - Lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 1A, xe khách tông vào đuôi xe bồn, tài xế mắc kẹt trong ca bin,vụ tại nạn khiến nhiều người thương vong.

Trung vệ - Đặc sản 'lò' Sông Lam Nghệ An (Baonghean.vn) - Cho dù ở giai đoạn hay hoàn cảnh nào, lò Sông Lam Nghệ An lúc nào cũng sản sinh ra những trung vệ chất lượng, đóng góp cho Đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển trẻ.

Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An: Tiếp nối trang sử vẻ vang (Baonghean.vn) - Tiếp nối trang sử vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An luôn phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mảnh đất giàu lòng yêu nước và hiếu học, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Những người lính xứ Nghệ anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu giữa đời thường (Baonghean.vn) - Thuộc 2 thế hệ khác nhau, sinh ra và lớn lên ở 2 vùng quê nhưng ông Võ Ngọc Thìn và Hoàng Đức Thương đều tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, để lại một phần xương máu ở chiến trường. Trở về với cuộc sống đời thường, họ vẫn tiếp tục ra sức cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

20 năm tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân Yên Thành (Baonghean.vn) - Yên Thành được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu, có quy mô tín dụng chính sách lớn của Nghệ An. Trong nhiều năm liền, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Thành thực sự là “cánh tay nối dài" đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Nhật báo Italia: ‘Quang Hải giúp Việt Nam được biết đến nhiều hơn ở châu Âu’; Ngoại hạng Anh áp dụng luật mới (Baonghean.vn) - Mới đây tờ báo thể thao nổi tiếng của Italia - Gazetta dello Sport đã có bài viết về Quang Hải. Theo tờ báo này, Quang Hải đến Pau FC sẽ giúp bóng đá Việt Nam được biết nhiều hơn tại châu Âu; Theo Daily Mail, Ngoại hạng Anh sẽ trình làng "hệ thống nhiều bóng" ở mùa 2022/23.