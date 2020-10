Toàn cảnh mưa lũ gây ngập nặng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mưa lớn kéo dài từ ngày hôm qua 29/10 cho đến sáng nay đã nhiều địa phương ở Nghệ An ngập sâu. Nhiều tuyến đường và cầu tràn, nhà dân ngập sâu. Nhiều nơi ở Nghệ An lũ đang tiếp tục lên.