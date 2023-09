Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Sáng 11/9, Ban ATGT tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường” tại Trường THPT Đô Lương 4, huyện Đô Lương. Tới dự có ông Phan Huy Chương- Phó Ban ATGT tỉnh và đại diện UBND huyện Đô Lương.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể… Tháng 9/2023, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn là “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường”, vì vậy, Ban ATGT tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp với đối tượng học sinh.

Chương trình tập trung tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời trang bị cho các em học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, trang bị các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn ngay từ trên ghế nhà trường cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng, thiết thực; góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh; từng bước hình thành và xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và kỷ cương.

Tại buổi lễ, ông Phan Huy Chương- Phó Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh: Thông qua chương trình tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường” của Ban ATGT tỉnh tổ chức, với sự phối hợp của Ban ATGT các cấp, lực lượng Cảnh sát giao thông... sẽ lan toả đến tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh, trở thành hoạt động thường xuyên, được các trường học triển khai ngay từ đầu năm học mới.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các cấp, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh trong thời gian tới.