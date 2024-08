Pháp luật Tội phạm cướp giật tài sản ngày càng manh động, liều lĩnh Tội phạm cướp, cướp giật tài sản diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn của đối tượng không mới nhưng hành vi thì ngày càng manh động, liều lĩnh. Vì vậy, để phòng, chống hiệu quả, ngoài các biện pháp của lực lượng chức năng thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác.

Ngày càng manh động, liều lĩnh

Theo đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại huyện Diễn Châu, vào khoảng 13h ngày 31/7, trong quá trình điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A từ TP. Vinh về huyện Diễn Châu, khi đến địa phận gần ngã ba Nam Cấm thuộc xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc thì chị bị 1 nam thanh niên cướp giật 1 túi xách, bên trong có nhiều tài sản trị giá khoảng 22 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Đối tượng Cao Trọng Viễn (dấu X) và tang vật. Ảnh tư liệu: Hồng Hạnh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng huy động lực lượng của các đội nghiệp vụ, Tổ 373, Công an các xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng che kín mặt và biển kiểm soát xe, thời điểm gây án không có nhân chứng.

Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng, đến khoảng 9h ngày 6/8/2024, tại địa bàn xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu), Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu và Công an xã Diễn Thành bắt giữ Cao Trọng Viễn (SN 1993), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ tài sản mà đối tượng đã cướp giật. Đáng nói, Viễn là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7/5/2024, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận tin báo của chị Hồ Thị C. (SN 1993), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Theo trình báo của chị C., khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, chị bị 2 đối tượng không rõ danh tính điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu xanh (không nhớ rõ biển kiểm soát) cướp giật 1 điện thoại di động Iphone 15 Promax trị giá khoảng 35 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát theo hướng Diễn Châu - Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đoàn và Nguyễn Văn Kiện. Ảnh tư liệu: Trọng Tuấn

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã, Tổ tuần tra vũ trang 373 triển khai xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. Đến khoảng 1h ngày 8/5/2024, đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy Exciter màu xanh di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nên đã tiến hành dừng kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, các đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ 373 đã nhanh chóng triển khai lực lượng trấn áp, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Kiện (SN 1989) và Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1991), đều trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 điện thoại di động Iphone 15 Promax và 1 xe máy.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận cùng đi xe máy từ tỉnh Thanh Hóa vào Nghệ An thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, phát hiện chị Hồ Thị C. điều khiển xe máy cầm điện thoại di động nên đã áp sát thực hiện hành vi cướp giật. Sau đó, 2 đối tượng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ tài sản nhưng đã bị lực lượng Công an tiến hành bắt giữ. Trong 2 đối tượng nói trên, Nguyễn Xuân Đoàn đã có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Vi Văn Đông. Ảnh tư liệu: Quỳnh Trang

Trong một vụ án khác, vào sáng 28/3, khi đang di chuyển trên Quốc lộ 7 (thuộc xã Long Sơn, huyện Anh Sơn), đối tượng Vi Văn Đông phát hiện 2 học sinh đang đi xe máy. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã giật chiếc điện thoại của học sinh ngồi phía sau xe rồi bỏ chạy.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Anh Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ đối tượng. Đến sáng 29/3, Ban Chuyên án đã bắt giữ thành công Vi Văn Đông (SN 1997), trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn khi đối tượng đang di chuyển trên đường để tìm kiếm “con mồi”. Tang vật thu giữ được gồm 1 điện thoại di động mà đối tượng cướp được cùng một số tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Đông khai nhận sau khi cướp giật được điện thoại di động, trong ốp điện thoại có một số tiền mặt nên đối tượng đã lấy tiêu xài cá nhân. Trong quá trình đấu tranh mở rộng, Đông khai nhận thêm vào ngày 20/2, đối tượng đã lấy trộm 1 xe máy Honda Wave RS màu đỏ mang BKS 37S1-2608 tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

Cần nêu cao tinh thần cảnh giác

Qua công tác điều tra giải quyết các vụ án cướp, cướp giật tài sản, theo các điều tra viên: Các đối tượng thường lợi dụng những khung giờ vắng vẻ, ít người qua lại trên đường để gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng tính chất hành vi ngày càng manh động, liều lĩnh.

Hầu hết các vụ cướp giật tài sản do đối tượng là nam giới gây, nhiều đối tượng là trẻ mồ côi, bỏ học, có tiền án tiền sự, nghiện ma tuý, lười lao động nhưng thích hưởng thụ, nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân của mình...

Chúng thường sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến giao thông để theo dõi, quan sát. Khi đã phát hiện và lựa chọn được "mục tiêu" là người đi đường (đang đi xe máy hoặc đi bộ) có mang theo tài sản, các đối tượng sẽ áp sát, lợi dụng thời điểm vắng người qua lại để cướp giật tài sản.

8 đối tượng trong chuyên án do Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ hồi đầu năm. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Đáng nói, nhiều đối tượng còn hoạt động theo hình thức băng nhóm. Đơn cử như vụ việc do Công an huyện Hưng Nguyên điều tra xử lý vào đầu năm. Cụ thể, ngày 27/01/2024, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của một người phụ nữ về việc rạng sáng 24/01/2024, trong quá trình điều khiển xe mô tô đi trên Quốc lộ 46A thuộc địa phận xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, nạn nhân bị một nhóm thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát, dùng dao, kiếm khống chế, chiếm đoạt số tiền 250.000 đồng.

Sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 29/1/2024, Công an huyện Hưng Nguyên đã phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng (trong đó có 5 đối tượng cùng trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh), gồm: N.T.T.T (SN 2009); Lê Viết Bảo, Nguyễn Bảo Nam (cùng SN 2008); Đặng Duy Mạnh, Nguyễn Bảo Long (cùng SN 2007) và 3 đối tượng trú tại các địa bàn khác gồm: Lê Quang Quyền Linh (SN 2005) trú tại phường Đội Cung, thành phố Vinh; Phan Lê Hoàng Phi (SN 2007) trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên và Đặng Thái Tú (SN 2007) trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn về các hành vi cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Thu giữ tang vật gồm 3 điện thoại di động; 7 kiếm, dao tự chế; 3 xe mô tô.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và thành phố Vinh với tổng trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng. Cơ quan Công an cũng xác định nhóm 8 đối tượng trên do Lê Quang Quyền Linh và Đặng Duy Mạnh cầm đầu.

Đối tượng Lê Quang Quyền Linh và Đặng Duy Mạnh. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Theo lực lượng chức năng, tội phạm cướp giật tài sản xuất phát từ nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có thực tế ý thức bảo vệ tài sản của người dân còn nhiều sơ hở. Đặc biệt là phụ nữ, những người mỗi khi ra đường thường mang theo túi xách, trang sức, vừa đi vừa nghe điện thoại… Chính những hành động mất cảnh giác nêu trên đã tạo điều kiện cho tội phạm cướp giật có cơ hội hoạt động.

Hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân. Bởi phần lớn các đối tượng dùng xe máy chạy với tốc độ cao, ra tay bất ngờ khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường hoặc trong tình huống bất khả kháng. Chính điều này khiến bị hại có thể gặp tai nạn nguy hiểm, tổn hại đến sức khỏe và hư hỏng phương tiện. Chưa kể, còn có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác khi đang cùng tham gia giao thông trên đường...