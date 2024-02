‘Tôi tự hào là một người Nghệ’

P.V: Sau 18 năm xa quê lập nghiệp và sống ở nhiều vùng đất, chị thấy bản thân mình còn mang nhiều đặc điểm của một người Nghệ An không, nó được thể hiện như thế nào?

Chị Nguyễn Thị Vân: Tôi tự thấy mình mang rất nhiều nét tính cách của người Nghệ An, trong đó điển hình nhất là tính chiến đấu. Một khi đã muốn làm điều gì thì tôi sẽ chiến đấu đến cùng để đạt được điều đó. Với xuất phát điểm và tình trạng sức khỏe của bản thân, tôi phải vượt qua cả những nỗi sợ hãi bên trong và những rào cản bên ngoài. Hơn thế, sức mạnh, sự quyết tâm của tôi nằm ở những khoảnh khắc cùng cực nhất, khi bị từ chối, bị bỏ rơi, bị gạt ra… Nếu không có đặc điểm đó, có lẽ tôi không thể nào được như ngày hôm nay.

Ngoài ra, cách nói chuyện của tôi cũng nhanh, gọn, đi thẳng vào vấn đề với khả năng linh hoạt khá tốt. Những điều này được thể hiện rất rõ. Rõ đến mức, nhiều người lần đầu tiên gặp tôi, dù mới chỉ tiếp xúc xã giao, cũng đoán già, đoán non rằng, tôi là người Nghệ An. Theo tôi, những đặc điểm tính cách đó là điển hình của người dân Nghệ An – quê Bác và tôi tự hào mình có những đặc điểm này.