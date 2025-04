Pháp luật 'Tóm' nữ lừa đảo với chiêu đặt mua hoa sinh nhật bằng tiền thật Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Phan Thị Kim Tuyến (SN 1992) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với hình thức đặt mua hoa sinh nhật làm bằng tiền thật.

Ngày 14/4, Công an xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Phan Thị Kim Tuyến (SN 1992, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với hình thức đặt mua hoa sinh nhật làm bằng tiền thật.

Trước đó, ngày 12/4, Công an xã Lộc Châu tiếp nhận tin báo của chị Cao Thị Nga - chủ tiệm hoa tươi trên địa bàn về việc bị người phụ nữ tên Tuyến đặt mua 1 bó hoa làm bằng tiền thật trị giá hơn 7,2 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, lúc nhận bó hoa, người phụ nữ này đã xin số tài khoản của chị Nga rồi thực hiện thao tác chuyển tiền. Nhìn thấy nội dung đã chuyển khoản thành công, chị Nga cho người phụ nữ trên đem bó hoa bằng tiền đi.

Đối tượng Phan Thị Kim Tuyến lừa đảo bằng chiêu đặt mua hoa sinh nhật bằng tiền thật.

Chờ hoài tiền không về tài khoản, chị Nga gọi điện cho người mua bó hoa bằng tiền thì không liên lạc được. Nghi bị lừa đảo, chủ tiệm kinh doanh hoa tươi đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người về hành vi lừa đảo.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Lộc Châu và Tổ điều tra Khu vực 3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ Phan Thị Kim Tuyến.

Bước đầu Tuyến khai nhận, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, đối tượng đã nảy sinh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách liên hệ với các cửa hàng bán hoa, bánh sinh nhật, đặt mua sản phẩm làm bằng tiền thật.

Khi đạt được thỏa thuận, đối tượng thuê người làm giả giao dịch ngân hàng đã chuyển tiền thành công, gửi cho các chủ tiệm để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn này, bước đầu Công an xác định, Phan Thị Kim Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của chị Cao Thị Nga (ngụ xã Lộc Châu) hơn 7,2 triệu đồng; chị Lê Thị Mỹ Dung (xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc) bị Tuyến chiếm đoạt 5,3 triệu đồng và chị Đỗ Bích Ngọc (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) bị Tuyến chiếm đoạt 4,4 triệu đồng.