Xã hội Tôn vinh những 'Đại sứ Văn hóa đọc' tỉnh Nghệ An năm 2025 Sau hơn 2 tháng phát động và triển khai, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2025 đã khép lại bằng Lễ tổng kết và trao giải long trọng, để lại nhiều dấu ấn trong việc lan tỏa phong trào đọc sách trong học sinh và cộng đồng.

Chiều 26/9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2025. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện nhiều trường học cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Quang cảnh Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với sự hưởng ứng sôi nổi của học sinh các cấp, cuộc thi đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách, khuyến khích trí tưởng tượng và sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi và nhiều đối tượng khác nhau.

Ban tổ chức trao giải Nhất tập thể cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Minh Quân

Năm nay, cuộc thi thu hút tới 164.733 bài dự thi từ học sinh Tiểu học, THCS, THPT toàn tỉnh. Qua vòng sơ loại cấp huyện, 2.336 bài xuất sắc được chọn vào vòng sơ khảo cấp tỉnh.

Theo đánh giá của ban tổ chức, điểm mới nổi bật của cuộc thi năm nay chính là sự đa dạng trong cách thể hiện. Ngoài các bài viết cảm nhận về sách, nhiều em mạnh dạn sáng tác truyện ngắn, thơ, hoặc xây dựng kế hoạch, sáng kiến phát triển văn hóa đọc trong trường học, gia đình và cộng đồng. Không ít video, clip dự thi được đầu tư công phu, sáng tạo, có sức thuyết phục cao.

Trao giải Nhất cá nhân cho các học sinh (từ phải sang trái): Nguyễn Vân Chi (lớp 4B, Trường Tiểu học Quỳnh Thạch, Quỳnh Văn), Lê Nguyễn Linh Nhi (lớp 8H, Trường THCS Trung Đô) và Trịnh Ngọc Linh (lớp 11C9, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu). Ảnh: Minh Quân

Đáng chú ý, số lượng bài dự thi tăng mạnh so với các năm trước, cho thấy phong trào đọc sách ngày càng nhận được sự quan tâm từ nhà trường, phụ huynh và xã hội. Nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa dù còn khó khăn về điều kiện học tập nhưng vẫn tích cực tham gia, góp phần tạo nên sức lan tỏa sâu rộng cho cuộc thi.

Trao 50 giải chuyên đề. Ảnh: Minh Quân

Kết quả, ban tổ chức đã trao 3 giải tập thể và 84 giải cá nhân, đồng thời lựa chọn 6 bài tiêu biểu tham dự vòng chung kết toàn quốc. Ở giải tập thể, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành giải Nhất; Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THCS Hưng Dũng đạt giải Nhì.

Ở hạng mục cá nhân, 3 giải Nhất thuộc về: Nguyễn Vân Chi (lớp 4B, Trường Tiểu học Quỳnh Thạch, Quỳnh Văn), Lê Nguyễn Linh Nhi (lớp 8H, Trường THCS Trung Đô) và Trịnh Ngọc Linh (lớp 11C9, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 50 giải Chuyên đề.