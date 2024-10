Thời sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm 3 Đại tướng, Thượng tướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Tân Cương.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: QĐND

Chiều 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Lương Tam Quang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Nguyễn Tân Cương

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.