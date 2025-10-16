Xây dựng Đảng Tổng Bí thư: Hà Nội phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần 'đã nói là làm' Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 18 Đảng bộ TP Hà Nội vào sáng 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, diện mạo Thủ đô trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi thay rõ nét; phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước, quy mô kinh tế mở rộng, thu ngân sách tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước; các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra 5 nhóm hạn chế, yếu kém mà đại hội cần nghiêm túc nhìn nhận.

Theo đó, chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và cơ chế đặc thù mà Trung ương dành cho Hà Nội; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế, hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển; quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và đô thị còn bất cập, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường kéo dài; việc xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh của người Hà Nội vẫn chưa đạt như kỳ vọng...

Đáng lưu ý, Tổng Bí thư cho rằng một bộ phận cán bộ vẫn còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm; thiếu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thậm chí còn biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm chậm lại bước tiến của Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ 18, Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam

Tổng Bí thư đề nghị đại hội phân tích sâu nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém, từ đó xác định rõ giải pháp khắc phục và định hướng hành động phù hợp trong nhiệm kỳ tới, để Hà Nội có thể phát triển nhanh, bền vững, tương xứng với vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ông nhấn mạnh: “Nhìn thẳng vào sự thật và quyết tâm thay đổi là điều kiện bắt buộc nếu chúng ta muốn bứt phá”.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Hà Nội phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phải xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm sai phạm đồng thời bảo vệ, khích lệ những người dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của Thủ đô.

Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang đối mặt với những thách thức của một đại đô thị: dân số tăng nhanh, hạ tầng quá tải, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quy hoạch chồng chéo, bộ máy hành chính còn cồng kềnh.

Ảnh: Nhật Nam

Để khắc phục, Thủ đô cần một mô hình quản trị mới - tích hợp, hiện đại, hiệu quả, dựa trên chuyển đổi số, dữ liệu mở và sự tham gia của người dân.

Cụ thể, Hà Nội cần đẩy mạnh thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở.

Thủ đô phải xây dựng nền hành chính số, chính quyền điện tử, đô thị thông minh - nơi người dân có thể giám sát, phản hồi và đồng hành cùng chính quyền trong mọi hoạt động quản lý.

Cùng với đó, Thủ đô cần chuyển từ mô hình đơn cực tập trung sang đa cực - đa trung tâm; phát triển hài hòa giữa khu vực nội đô lịch sử và các đô thị vệ tinh, vùng ven, bảo đảm sự cân bằng về không gian phát triển.

Hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, y tế, giáo dục phải đi trước một bước, được quy hoạch bài bản, đồng bộ, kết nối với vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phát triển Thủ đô không chỉ vì kinh tế mà trước hết là vì con người”. Hà Nội phải trở thành thành phố nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh - nơi người dân được sống trong môi trường trong lành, an toàn, thụ hưởng đầy đủ giá trị văn hóa, giáo dục, sáng tạo và khởi nghiệp. Bởi "con người là điểm khởi đầu và cũng là đích đến của mọi chiến lược phát triển”.