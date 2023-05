Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ngành.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

NGHỆ AN ĐANG TỪNG BƯỚC HƯỚNG TỚI TRUNG TÂM KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Tại cuộc họp, sau khi nghe Tờ trình, ý kiến của các cơ quan, Bộ Chính trị đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết, Nghệ An đang từng bước hướng tới là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hoá, thể thao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Kinh tế phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp gần 2,5 lần năm 2013; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 51,4 triệu đồng, gấp hơn 2 lần năm 2013.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị được đầu tư, nâng cấp.

Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục, đào tạo phát triển khá toàn diện; y tế phát triển khá đồng đều ở các tuyến; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; an sinh xã hội được bảo đảm; bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác tài nguyên được chú trọng.

Quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại đạt kết quả tốt, nhất là với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn; phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; kinh tế biển hiệu quả chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Hiệu quả liên kết giữa Nghệ An với các tỉnh lân cận còn chưa cao. Phát triển văn hoá, xã hội còn nhiều bất cập. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế, cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu...

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý xin lĩnh hội đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, để phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương bổ sung và hoàn thiện lại báo cáo tổng kết, cũng như cụ thể hóa vào trong các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh hiện tại và sau này.

Trân trọng cảm ơn các phát biểu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Qua các ý kiến phát biểu, tỉnh nhận thức rõ hơn và sâu sắc hơn những vấn đề còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm, nhất là các yếu tố tỉnh cần phải phát huy để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và đặc điểm, đặc thù của tỉnh Nghệ An.

Trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quán triệt nghiêm túc những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 và nỗ lực thực hiện, phấn đấu và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển trong thời gian tới đây.

Tuy nhiên, tỉnh cũng nhận thức được trong quá trình phát triển chưa có bước đột phá và nhiều chỉ tiêu quan trọng chưa đạt được; tổng thể kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng, mong muốn, yêu cầu đặt ra của Trung ương.

“Chính vì thế, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có nguyện vọng tha thiết Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và ban hành Nghị quyết mới để tỉnh Nghệ An có thêm động lực mới, cú hích mới nhằm xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, đặt ra cho tỉnh và xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm mới của vùng, của cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đảng bộ, Nhân dân, Chính quyền tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy hứa với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực lớn hơn, năng động, sáng tạo, phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, định hướng mà Bộ Chính trị sẽ giao cho Nghệ An trong thời gian tới đây.

NGHỊ QUYẾT MỚI VỀ NGHỆ AN CẦN "DỄ HIỂU, DỄ NHỚ, DỄ THỰC HIỆN, DỄ KIỂM TRA"

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở tổng kết, phân tích yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, để xây dựng Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước, các đồng chí trong Bộ Chính trị thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc thực hiện Tổng kết Nghị quyết số 26 là cần thiết, qua đó cho thấy thêm những kết quả vừa qua, đồng thời rút ra những kinh nghiệm cho thời kỳ mới.

Thống nhất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tinh thần nội dung trong Nghị quyết cần thiết thực, nên chú ý thêm các cơ sở, quan điểm cơ bản; biện pháp cần thiết, cụ thể hơn, mạnh mẽ, thiết thực hơn; không nên quá dài, mà cần bám sát phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra”.

Với tinh thần địa phương phải cố gắng quyết liệt hơn, là chủ lực, là nội lực, là người phải thực hành, nhưng trách nhiệm của các cơ quan Trung ương cũng rất quan trọng. “Nếu ta khoán trắng cho địa phương không được, địa phương ỷ lại vào Trung ương cũng không được”, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm của Nghệ An cũng như Trung ương và các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An chỉ là bước mở đầu rất quan trọng, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện cho hiệu quả.

“Cuối cùng phải biến Nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động, những điều chúng ta mong muốn Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn, các địa phương xung quanh cũng phải có đà tiếp theo tốt hơn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh; qua đó yêu cầu phải có biện pháp tổ chức, chỉ đạo một cách cụ thể, tích cực, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt; không phải Trung ương ban hành Nghị quyết xong là khoán trắng cho địa phương mà các ngành, các cấp phải vào cuộc. Tất cả đồng bộ, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Từ kinh nghiệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý, với tinh thần và ý chí mới, Bộ Chính trị ra Nghị quyết mới về Nghệ An thì phải tạo chuyển biến cụ thể, rõ rệt.

“Phải bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An”, Tổng Bí thư nhắn nhủ, đồng thời lưu ý thêm quá trình thực hiện cần tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan thường trực xây dựng báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị chủ trì, phối hợp tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết và dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị.