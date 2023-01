Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Xuân Quý Mão

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 19/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương… cùng tham dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đất nước ta vừa đi qua năm Nhâm Dần - 2022 với rất nhiều sự kiện quan trọng, sôi động, phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ cùng ý chí, bản lĩnh, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng hơn 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%, thu ngân sách tăng hơn 14%... Các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh.

Văn hoá, xã hội có bước đột phá, tiến bộ mới; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, cải thiện rõ rệt; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rất tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, được xem là một điểm sáng trong năm vừa qua.

Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy. Các Nghị quyết Trung ương V, VI khóa XIII của Đảng được triển khai đến cơ sở. Chúng ta đã tổ chức rất thành công nhiều hội nghị cán bộ toàn quốc, trong đó có Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.

Đặc biệt, Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề về phát triển 6 vùng trọng điểm, bao gồm: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng và ngay sau đó đã tổ chức các hội nghị toàn quốc để quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết này; đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển, với tinh thần: "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, đặc biệt là đã tạo nên những dấu ấn nổi bật của năm 2022.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), đặt ra không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là khắc phục những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, biển, hải đảo, bảo vệ Tổ quốc; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; chăm lo để nhân dân đón Tết, vui Xuân an lành.

Để thực hiện được nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tăng cường đoàn kết, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm hơn nữa; chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành hiện thực; xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trong không khí đón chào Xuân mới và chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa; năm 2023 thắng lợi to lớn hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn năm 2022. Chúc Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trưởng thành, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng; nhân dân ta ngày càng ấm no; nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông. Năm mới thắng lợi mới./.