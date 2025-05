Xây dựng Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân".

Hơn nửa thế kỷ nay, mỗi dịp tháng Năm về, người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước lại thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc - Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Năm nay, kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người càng thêm ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về công lao trời biển của Bác đối với dân tộc. Đúng như lời khẳng định đầy xúc động của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt toàn Đảng, toàn dân ta nói về Bác: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”[1].

Câu nói ấy đã trở thành chân lý thiêng liêng, làm rung động trái tim người Việt Nam khi nhắc đến tên Người – Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Hình ảnh Bác lắng đọng trong tâm trí mỗi người, luôn hiện diện, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta trên những chặng đường phát triển. Đã 56 năm kể từ ngày Người đi xa, Bác vẫn như đang đồng hành cùng chúng ta trên mỗi hành trình của đất nước hôm nay và mai sau.

DI SẢN VĨ ĐẠI CỦA MỘT NGƯỜI GIẢN DỊ

Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản vô giá. Từ chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng năm 1911 ra đi tìm đường cứu nước, Người đã bôn ba khắp năm châu, tiếp thu chủ nghĩa Marx-Lenin và tìm ra con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc. Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùa Xuân năm 1930 – một mốc son chói lọi, chấm dứt khủng hoảng về đường lối cứu nước lúc bấy giờ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng do Người sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc. Tiếp đó, Người đã dẫn dắt toàn dân tộc tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu (1954) và Đại thắng Mùa Xuân chấn động địa cầu (1975), thu non sông về một mối, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: TTXVN

Không chỉ là lãnh tụ vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt nền móng vững chắc cho tương lai của đất nước bằng tư tưởng và tấm gương đạo đức cao cả của mình. Tư tưởng của Người là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa tư tưởng nhân loại. Cốt lõi của tư tưởng ấy là khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu cuối cùng là đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngay trong những năm tháng gian khổ nhất, Người vẫn khẳng định một chân lý bất di bất dịch: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Câu nói ấy đã trở thành phương châm hành động cho toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, và đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn thể hiện trên mọi lĩnh vực: Từ quan điểm coi nhân dân là gốc của mọi công việc đến chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc; từ tư tưởng xây dựng Nhà nước “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” đến đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước. Người luôn nhấn mạnh vai trò của dân: “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, đề cao sức mạnh đoàn kết của muôn người Việt Nam yêu nước. Người luôn chăm lo xây dựng một Đảng cầm quyền thật trong sạch, vững mạnh; đề cao đạo đức cách mạng với các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” làm nền tảng.

Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức và tư tưởng thống nhất hài hòa trong một phong cách sống giản dị, khiêm tốn mà vô cùng cao thượng. Cả cuộc đời, Người sống thanh bạch, khiêm nhường. Chính bởi đạo đức trong sáng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một tấm gương sống động và cụ thể cho các thế hệ học tập và làm theo. Những phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" mà Người dạy không chỉ là lý tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên noi theo mà còn trở thành chuẩn mực cho mọi người hướng tới. Bác khẳng định: "Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa".

Người không chỉ nói mà luôn thực hành, đi trước làm gương, nói ít làm nhiều. Phong cách ấy đã tạo nên một sức mạnh đoàn kết rộng lớn, một lòng tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Bác. Sự giản dị, chân thành, cách ứng xử ân cần, gần gũi đã khiến Bác trở thành một lãnh tụ đặc biệt, luôn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và “nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem tài liệu, hiện vật tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Không chỉ dân tộc Việt Nam, nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới cũng trân trọng và ghi nhớ Hồ Chí Minh như một biểu tượng của hòa bình, tự do và giải phóng dân tộc. UNESCO vinh danh Người là "Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất" năm 1987. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy các phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc trên toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho công cuộc xây dựng một thế giới công bằng và nhân văn hơn.

THEO CHÂN BÁC

Hơn nửa thế kỷ từ khi Bác đi xa, tư tưởng và tấm gương của Người tiếp tục soi đường, dẫn dắt dân tộc ta gặt hái nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn gần 40 năm Đổi mới đã chứng minh rõ: mỗi chủ trương đúng đắn của Đảng, mỗi chính sách hợp lòng dân đều phản ánh sự kế thừa và phát huy sáng tạo tư tưởng của Bác. Ngày nay, trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế cho đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chúng ta đều thấy rõ dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Về kinh tế, đất nước ta đã đạt được những bước phát triển vượt bậc nhờ kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trước Đổi mới, Việt Nam vươn mình trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, nền kinh tế tăng trưởng nhanh và hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ năm 1986 đến 2023 đạt khoảng 6,5-7%/năm, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 35 nền kinh tế hàng đầu thế giới và nằm trong top 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất. Nước ta đã không những bảo đảm vững chắc an ninh lương thực cho hơn 100 triệu dân, mà còn trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản hàng đầu thế giới. Có thể thấy, nhờ vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự cường kết hợp với mở cửa hội nhập, chúng ta đã xây dựng được tiềm lực kinh tế mạnh hơn bao giờ hết. Thành tựu của công cuộc Đổi mới đã một lần nữa khẳng định đường lối phát triển của Đảng dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo.

Trong lĩnh vực xã hội, tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Bác từng nói “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”[2]. Thấm nhuần những lời dạy ấy, Đảng và Nhà nước ta luôn coi việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt trong mọi chiến lược, kế hoạch phát triển đất nước. Những năm gần đây, các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai rộng khắp và đã đạt được những kết quả quan trọng; hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa đều có những bước tiến bộ đáng kể. Đặc biệt, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước, hướng tới mục tiêu không để người dân nào phải sống trong điều kiện khó khăn, không có nhà ở vào năm 2025. Đời sống văn hóa tinh thần cũng được quan tâm đầu tư với nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Về giáo dục và đào tạo, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của “trồng người” đối với tương lai dân tộc. Người căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Kế thừa tư tưởng đó, nước ta đã dồn sức phát triển sự nghiệp giáo dục và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, Việt Nam đã phổ cập giáo dục ở các bậc học nền tảng trên phạm vi toàn quốc, đưa tỷ lệ biết chữ của người lớn lên mức gần 100%. Nhiều chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được triển khai, bám sát những định hướng mà Bác đã nêu ra từ khi lập nước. Nhờ đó, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không chỉ có tri thức vững vàng mà còn được giáo dục về lý tưởng, đạo đức, lối sống, tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà thế hệ cha anh truyền lại.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, tư tưởng “yêu dân, phục vụ dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào ngành y tế nước nhà. Sinh thời, Người từng nói: “Mỗi người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, đặt ra nhiệm vụ xây dựng một dân tộc khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Ngày nay, chúng ta có một hệ thống y tế không ngừng lớn mạnh, từ tuyến cơ sở đến tuyến trung ương. Mạng lưới bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh được mở rộng khắp các vùng miền, nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến ngang tầm thế giới đã được làm chủ. Tinh thần “lương y như từ mẫu” được khơi dậy, đội ngũ thầy thuốc ngày đêm tận tụy theo gương Bác Hồ chăm lo cho người bệnh. Chúng ta đang hướng tới xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, sống hạnh phúc. Những kết quả và chủ trương ấy đều mang dấu ấn sâu sắc của tư tưởng nhân đạo và triết lý phát triển con người toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hình đường lối chiến lược “dựng nước đi đôi với giữ nước” cho cách mạng Việt Nam. Người sáng lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, đặt nền tảng cho một nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Bác dạy: Các lực lượng vũ trang Cách mạng là con đẻ của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà tuyên truyền, công tác, chiến đấu, hy sinh. Tuân thủ với những lời Bác dạy, chiến đấu, hy sinh bảo vệ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, chúng ta đã và đang xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững mạnh, tạo thành sức mạnh vô song bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Nhờ vậy, Việt Nam nhiều năm qua đã duy trì được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế, đồng thời sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tiếp tục là kim chỉ nam để chúng ta hiện đại hóa lực lượng vũ trang, nâng cao tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Về đối ngoại, đường lối ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh đã và đang được Đảng và Nhà nước vận dụng sáng tạo, giúp Việt Nam vươn lên một tầm vóc mới trên trường quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đề ra nguyên tắc ngoại giao độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ – mà cốt lõi là giữ vững lợi ích dân tộc và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Từ năm 1947, Người đã khẳng định Việt Nam chủ trương “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”, thể hiện tầm nhìn xa về một nền ngoại giao hòa bình, hợp tác.

Ngày nay, tư tưởng đó đã trở thành phương châm hành động: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Những thành tựu đối ngoại mà chúng ta đạt được đến nay đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ở mức cao nhất từ trước đến nay. Có thể khẳng định, các thành quả đối ngoại rực rỡ ấy bắt nguồn từ việc quán triệt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh – kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về sách lược, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, tiến bộ của khu vực và thế giới và nền văn minh nhân loại.

NGUỒN CẢM HỨNG BẤT TẬN

Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu rằng sự nghiệp cách mạng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi các thế hệ nối tiếp nhau chung sức, chung lòng. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vì thế không chỉ soi sáng chặng đường đã qua, mà còn tỏa sáng như một nguồn cảm hứng bất tận cho hiện tại và tương lai.

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng, là ngọn cờ dẫn dắt dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đều lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm trọng tâm – đó chính là mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, phồn vinh. Những định hướng lớn như phát triển bền vững, tăng trưởng đi đôi với tiến bộ xã hội, xây dựng nền kinh tế tự chủ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân… đều bắt nguồn từ tư tưởng xuyên suốt của Người. Học tập Bác, toàn Đảng, toàn dân ta càng nêu cao ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo để đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính tinh thần dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì nước vì dân của Bác đã và đang truyền lửa cho thế hệ hôm nay quyết tâm thực hiện những mục tiêu, khát vọng lớn, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển hùng cường trong tương lai.

Tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho mỗi người Việt Nam trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, về đạo đức cách mạng đặc biệt có ý nghĩa trong công cuộc chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí hiện nay.

Ảnh: Hoàng Hà - Phạm Hải

Sinh thời, Bác luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Noi gương Người, toàn Đảng đang ra sức tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết chống mọi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực những năm qua đạt nhiều kết quả nổi bật, có sự cổ vũ rất lớn từ tấm gương liêm khiết, chính trực của Bác Hồ. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay đều tự soi lại mình theo những chuẩn mực đạo đức mà Bác nêu cao, từ việc nhỏ đến việc lớn, nêu cao tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính” và ý thức phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường và hoài bão cống hiến. Những câu chuyện giản dị mà cảm động về đức hy sinh, về lối sống khiêm tốn, giản dị của Bác luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh niên Việt Nam học tập và phấn đấu. Từ em nhỏ học sinh thuộc từng câu thơ, từng bài hát về Bác, đến những thanh niên, trí thức đang miệt mài sáng tạo trong các lĩnh vực, tất cả đều tìm thấy ở Bác nguồn động lực tinh thần to lớn. Chính nguồn cảm hứng ấy đã thôi thúc biết bao người trẻ xung phong đảm nhận việc khó, tình nguyện đến những nơi gian khổ, chung tay dựng xây đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như di nguyện của Người. Có thể nói, sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh đang tiếp tục tỏa sáng trong mỗi người Việt, tạo nên sức mạnh mềm nâng bước dân tộc ta trên con đường hướng tới tương lai.

Chặng đường phía trước của dân tộc ta còn nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức lớn, cả khách quan và chủ quan. Toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn… đang tác động ngày càng sâu sắc đến mọi mặt đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước. Trong nước, những khó khăn nội tại như năng suất lao động còn thấp, nền tảng khoa học – công nghệ chưa thật vững chắc, chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tham nhũng, lãng phí… vẫn là những vấn đề cấp bách cần xử lý kiên quyết và hiệu quả.

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử, Đảng và Nhà nước ta đang kiên định mục tiêu phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đồng thời quyết liệt triển khai các đột phá chiến lược để tạo chuyển biến rõ rệt trong thời kỳ mới. Những đột phá quan trọng đang được tập trung chỉ đạo gồm: tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Mỗi bước chuyển mình đều nhằm thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của Bác, xây dựng đất nước ta “bằng mười ngày nay”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu thường xuyên và bức thiết. Chúng ta cần học Bác mỗi ngày – học từ điều lớn đến điều nhỏ, học ở tầm lý tưởng nhưng cũng học trong từng hành vi ứng xử, từng việc làm cụ thể. Học Bác để sống có lý tưởng, có kỷ cương, biết yêu thương, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Học Bác không phải để ca ngợi Người một cách hình thức, mà để tiếp thêm niềm tin, động lực, bản lĩnh cho công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.

Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam nguyện khắc ghi lời dạy của Bác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nguồn năng lượng vô tận, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, giành nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ảnh: Nguyễn Huế

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta thêm một lần nhắc nhở chính mình về trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân. Chúng ta tự hào về Bác bao nhiêu, càng phải nỗ lực phấn đấu bấy nhiêu để biến những ước nguyện của Người thành hiện thực. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là hành trang quý báu cho dân tộc ta trên con đường phát triển. Mãi mãi, Bác vẫn cùng chúng ta hành quân – Người vẫn sống động trong từng việc làm, từng thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta nguyện tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng cường quốc năm châu, xứng đáng với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Và đó là chân lý thiêng liêng đã đi vào lịch sử: “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”

