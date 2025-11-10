Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Triều Tiên là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un cuốn sách ảnh "Thắm tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên." Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 11/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10/2025, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un.

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Triều Tiên có: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tại cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí chân tình, hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể về tình hình mỗi nước, quan hệ Việt Nam-Triều Tiên và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong- Un đã cùng ôn lại và bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, kế thừa và phát huy; sự giúp đỡ lẫn nhau chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng cách mạng gian khổ.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và cùng điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn khu vực của ASEAN…

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.