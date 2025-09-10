Thứ Năm, 9/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

CP 09/10/2025 14:09

Sáng 9/10, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được tổ chức trọng thể.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên- Ảnh 1.
Tổng Bí thư Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đón và chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo di chuyển đến hàng quan chức và giới thiệu quan chức hai nước, sau đó tiến lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước, trên nền nhạc có bắn 21 loạt đại bác rền vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ở hai bên khán đài là dòng chữ "Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" và "Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm".

Trên khán đài, hàng nghìn quần chúng nhân dân, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên- Ảnh 2.
Tổng Bí thư Kim Jong Un và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, hai Lãnh đạo quay trở lại bục danh dự xem diễu binh và kết thúc lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận những phương hướng hợp tác đưa mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất và phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/le-don-tong-bi-thu-to-lam-tham-cap-nha-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-trieu-tien-102251009111309552.htm
Copy Link
https://baochinhphu.vn/le-don-tong-bi-thu-to-lam-tham-cap-nha-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-trieu-tien-102251009111309552.htm

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Đọc tiếp

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO