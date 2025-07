Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An hỗ trợ nước uống cho người dân vùng lũ

Ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An cho biết: Xe sẽ chạy liên tục từ ngày 24/7 cho đến khi người dân vùng lũ tạm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Tổng Công ty còn hỗ trợ nước khoáng đóng chai cho bà con uống trực tiếp tại địa bàn vùng lũ Kỳ Sơn, Tương Dương (cũ).

Mặc dù địa hình vùng lũ rất nguy hiểm, công tác cấp nước rất vất vả nhưng cán bộ, nhân viên Tổng Công ty đã tận tuỵ phục vụ bà con vào những thời điểm cần kíp nhất. Đây là nghĩa cử cao đẹp hướng về vùng lũ rất kịp thời, khẩn trương của Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.

Xe chở nước uống trực tiếp của Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đến đồng bào vùng lũ Nghệ An. Ảnh: Ngọc Dung

Được biết, hôm qua 25/7, Tổng Công ty cũng đã chuyển nước uống đóng chai số lượng hơn 500 két nước tinh khiết (500ml) lên Tương Dương (cũ). Trước đó, Tổng Công ty cũng đã chuyển nước qua đường hàng không để lực lượng quân sự kịp thời cấp nước cho bà con các xã Kỳ Sơn, Tương Dương (cũ) của Nghệ An.

Xe chạy cấp nước cả đêm và ngày cho bà con. Ảnh: Ngọc Dung

Xe cấp nước của Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An có mặt ở miền Tây. Ảnh: Ngọc Dung

Nước khoáng IMIZU là sản phẩm thuộc Tổng Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An (Agrimex Nghệ An), một doanh nghiệp có bề dày hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, đơn vị đã mạnh dạn mở rộng sang sản xuất thực phẩm và nước uống đóng chai, trong đó nổi bật là thương hiệu nước khoáng IMIZU - sản phẩm gắn liền với nguồn nước ngầm tự nhiên từ dãy núi Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Đây là vùng đất nổi tiếng với mạch nước ngầm chảy qua nhiều tầng địa chất giàu khoáng, được người dân gọi là “nước Khe Kẹp” với vị ngọt mát, uống trực tiếp mà không cần xử lý.

Nguồn nước đã được các cơ quan chuyên môn như Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An kiểm nghiệm và xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế.

Để bảo toàn tinh chất quý giá từ thiên nhiên, Agrimex Nghệ An đầu tư hệ thống sản xuất hiện đại, khép kín với công nghệ lọc UF, hệ thống màng siêu lọc nhập khẩu từ Mỹ, máy tách ion kiềm của Nhật Bản, kết hợp đèn UV diệt khuẩn và lọc than hoạt tính, đảm bảo an toàn tuyệt đối. IMIZU hiện có hai dòng sản phẩm chính: nước tinh khiết IMIZU Pure Water và nước ion kiềm IMIZU Ion.

Nước tinh khiết được cung cấp cho bà con ở xã Châu Khê (huyện Con Cuông cũ). Ảnh: Ngọc Dung

Trong đó, dòng ion kiềm chứa hydrogen - chất chống oxy hóa tự nhiên, có tác dụng trung hòa axit dư trong cơ thể, hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, làm chậm lão hóa và tăng cường đề kháng.