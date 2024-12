Văn hóa - Văn nghệ Tổng hợp tin nhắn SMS, Zalo, Facebook chúc Tết 2025, chúc mừng năm mới hay và ý nghĩa Nếu bạn ở nhà xa hoặc không có cơ hội gặp mặt để có thể gửi trực tiếp những lời chúc Tết, chúc mừng năm mới đến cho gia đình, người thân, bạn bè thì tin nhắn chính là công cụ hỗ trợ bạn làm điều này một cách tốt nhất. Cùng điểm qua những mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới, chúc Tết 2025 thật hay và ý nghĩa nhé!

Tin nhắn chúc mừng năm mới 2025 dành cho gia đình

Tin nhắn chúc Tết cho ông bà cảm thấy hạnh phúc

Tin nhắn 1: Mừng xuân mới, cháu chúc ông bà luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc và luôn bên cạnh cháu. Cháu yêu ông bà nhiều lắm!

Tin nhắn 2: Chúc ông bà năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực. Cháu mong ông bà luôn sống khỏe mạnh, vui vẻ và luôn là chỗ dựa vững chắc cho cháu.

Tin nhắn 3: Chúc ông bà năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười. Cháu mong ông bà luôn yêu thương nhau và luôn bên cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh.

Tin nhắn 4: Chúc ông bà năm mới vạn sự như ý, mọi điều suôn sẻ. Cháu mong ông bà luôn thành công trong công việc và luôn là tấm gương sáng cho cháu noi theo.

Tin nhắn 5: Chúc ông bà năm mới bình an, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Cháu mong ông bà luôn khỏe mạnh và luôn được yêu thương, che chở.

Tin nhắn chúc mừng năm mới dành cho bố mẹ giúp gia đình thêm hạnh phúc, gắn kết

Tin nhắn 1: Tết đến xuân về, con xin chúc cha mẹ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mong cha mẹ luôn khỏe, luôn vui và sống thật lâu để con được nghe mãi lời dạy, lời yêu thương từ cha mẹ.

Tin nhắn 2: Năm mới đến, con chẳng biết chúc gì hơn, chỉ mong ba mẹ luôn khỏe và hạnh phúc. Con đã làm nhiều điều khiến ba mẹ phiền lòng, ba mẹ tha thứ cho con nhé. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không làm ba mẹ phải thất vọng về con. Chúc mừng năm mới đến ba mẹ - hai người quan trọng nhất cuộc đời con.

Tin nhắn 3: Năm mới xuân sang, con xin gửi tấm chân tình chúc ba mẹ giàu sức khỏe, nhiều niềm vui, làm ăn tấn tới. Con xin hứa sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để sau này có thể lo cho ba mẹ.

Tin nhắn 4: Năm cũ qua, năm mới đến. Con chúc cha mẹ một năm thảnh thơi, đôi vai sẽ bớt khó nhọc. Con cảm ơn cha mẹ vì đã luôn bên cạnh yêu thương, động viên và chăm sóc cho con. Con hứa sẽ cố gắng thật nhiều trong mới để không làm cha mẹ thất vọng. Con chúc cha mẹ năm mới luôn vui vẻ và thật nhiều sức khoẻ.

Tin nhắn 5: Năm mới xuân sang, con xin chúc cha mẹ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mong cha mẹ luôn khỏe, luôn vui và sống thật lâu để con được nghe mãi lời dạy, lời yêu thương từ cha mẹ.

Tin nhắn 6: Năm mới xuân sang, con xin gửi tấm chân tình chúc ba mẹ giàu sức khỏe, nhiều niềm vui, làm ăn tấn tới. Con xin hứa sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để sau này có thể lo cho ba mẹ.

Tin nhắn 7: Năm mới đến, con chẳng biết chúc gì hơn, chỉ mong ba mẹ luôn khỏe và hạnh phúc. Con đã làm nhiều điều khiến ba mẹ phiền lòng, ba mẹ tha thứ cho con nhé. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không làm ba mẹ phải thất vọng về con. Chúc mừng năm mới đến ba mẹ - hai người quan trọng nhất cuộc đời con.

Tin nhắn 8: Năm Hợi qua, năm Tý ghé, con chúc mẹ một năm thảnh thơi, đôi vai sẽ bớt khó nhọc. Con cảm ơn mẹ đã một mình nuôi con ăn học, trưởng thành. Con gái chưa làm được gì nhiều cho mẹ nhưng con sẽ nỗ lực hơn nữa.

Tin nhắn 9: Ba ơi, năm mới sang con chúc ba luôn giữ phong độ, trẻ khỏe và gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong công việc. Ba chính là hình mẫu lý tưởng của con. Ba luôn cố gắng trong công việc nhưng cũng luôn cố gắng phụ giúp mẹ và dạy dỗ chúng con. Con xin chân thành cảm ơn ba và hứa sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa trong năm mới ạ.

Tin nhắn 10: Mừng xuân mới, con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc và luôn bên cạnh con. Con yêu bố mẹ nhiều lắm!

Tin nhắn chúc mừng năm mới 2025 cho tình cảm anh chị thêm bền chặt

Tin nhắn 1: Mừng xuân mới, em chúc anh / chị luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc. Em yêu anh/chị nhiều lắm!

Tin nhắn 2: Chúc anh / chị năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực. Em mong anh/chị luôn sống khỏe mạnh, vui vẻ và luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.

Tin nhắn 3: Chúc anh / chị năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười. Em mong anh / chị luôn yêu thương nhau và luôn bên cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh.

Tin nhắn 4: Chúc anh / chị năm mới vạn sự như ý, mọi điều suôn sẻ. Em mong anh/chị luôn thành công trong công việc và luôn là tấm gương sáng cho em noi theo.

Tin nhắn 5: Chúc anh / chị năm mới bình an, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Em mong anh / chị luôn khỏe mạnh và luôn được yêu thương, che chở.

Tin nhắn chúc mừng năm mới 2025 dành cho bạn bè giúp tình bạn bền chặt

Tin nhắn 1: Chúc bạn có một năm mới: Vạn sự bình yên, hạnh phúc vô biên, vui vẻ triền miên, kiếm được nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tin nhắn 2: Một năm cũ qua đi, một năm mới lại tới, kính chúc gia đạo thuận hòa, song thân đắc thọ, may tới rủi qua, đồng lòng vượt khó.

Tin nhắn 3: Chúc bạn sở hữu một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng

Tin nhắn 4: Mùa Xuân năm nay sẽ có một số người tới hỏi thăm và ghé vào ngôi nhà của bạn. Họ tên là Hạnh Phúc, Bình An và May Mắn. Hãy sẵn sàng để cùng mở cửa đón chào họ nhé!

Tin nhắn 5: Năm mới Tết đến, tôi xin chúc bạn sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, sung sướng như tiên, chẳng có muộn phiền. Happy New Year!

Tin nhắn 6: Chúc mừng năm mới 2025, chúc bạn nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ và tỉ lần hạnh phúc.

Tin nhắn 7: Happy New Year! Chúc bạn năm con trâu sung sướng trong tình yêu, sung túc trong công việc và sức khỏe sung mãn.

Tin nhắn 8: Năm mới chúc bạn luôn ngập tràn niềm vui, có nhiều hạnh phúc mới, mục tiêu và thành tựu mới.

Tin nhắn 9: Chúc bạn năm mới vạn sự khởi đầu bình an, lộc tràn vào tủ, tài tràn vào nhà, tình yêu phơi phới.

Tin nhắn 10: Chúc bạn và gia đình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, phú quý, thái bình và thành công. Chúc mừng năm mới!

Tin nhắn chúc mừng năm mới 2025 giúp tình yêu thêm đằm thắm

Tin nhắn 1: Em/Anh yêu ơi, năm mới 2025 sắp đến rồi! Anh/Em chúc chúng ta một năm mới tràn đầy yêu thương, hạnh phúc và gắn kết hơn nữa. Cảm ơn em/anh vì đã luôn bên cạnh và làm cuộc sống của anh/em ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho chúng ta nhiều kỷ niệm đẹp và những khoảnh khắc ngọt ngào. Yêu em/anh nhiều! !

Tin nhắn 2: Năm mới 2025 đến rồi, anh/em muốn nói rằng anh/em rất biết ơn vì có em/anh trong cuộc đời này. Chúc chúng ta một năm mới tràn đầy niềm vui, sự hiểu nhau và yêu thương nhiều hơn nữa. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Yêu em/anh nhiều!

Tin nhắn 3: Em yêu/anh yêu ơi, năm mới 2025 sắp đến rồi! Anh/Em chúc chúng ta một năm mới ngập tràn hạnh phúc, yêu thương và gắn kết. Cảm ơn em/anh vì đã luôn là người đồng hành tuyệt vời nhất của anh/em. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều kỳ diệu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Yêu em/anh nhiều!

Tin nhắn 4: Năm mới 2025 đang đến, anh/em muốn gửi đến em/anh lời chúc ngọt ngào nhất. Chúc chúng ta một năm mới tràn đầy yêu thương, hiểu nhau và cùng nhau xây dựng những ước mơ. Cảm ơn em/anh vì đã luôn là người khiến anh/em cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Yêu em/anh nhiều!

Tin nhắn 5: Em yêu/anh yêu, năm mới 2025 sắp đến rồi! Anh/Em chúc chúng ta một năm mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và yêu thương. Cảm ơn em/anh vì đã luôn là người khiến anh/em cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và yêu nhau nhiều hơn nữa. Yêu em/anh nhiều!

Tin nhắn 6: Happy New Year 2025! Chúc chàng ngố của em sang năm mới nhiều may mắn, luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ, thật nhiều tiền chẵn và ít tiền lẻ nhé. Hi hi.

Tin nhắn 7: Anh đã từng ước mơ rất nhiều điều nhưng em chính là mơ ước lớn nhất trong đời anh. Giờ anh đã có em rồi, anh chẳng còn muốn gì hơn nữa. Happy New Year, my love!

Tin nhắn 8: Em chính là lý do tại sao năm mới lại tuyệt vời với anh như vậy. Chúc em luôn vui vẻ, xinh đẹp và bình an. Happy New Year!

Tin nhắn 9: Em đã biến tất cả những điều ước của anh trở thành sự thật trong năm vừa qua. Năm nay và nhiều năm sau nữa, ước muốn duy nhất của anh là có em mãi ở cạnh bên. Chúc mừng năm mới, người anh yêu!

Tin nhắn 10: Một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin. Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. Một chút hờn ghen cho yêu thương toả sáng. Một trái tim hồng cho tình yêu thuỷ chung. Năm mới 2025 chúc em / anh an lành, sung túc và tràn ngập hạnh phúc!

Tin nhắn chúc năm mới 2025 đến đồng nghiệp tình cảm đồng nghiệp đi lên

Lời nhắn 1: Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc chúng ta cùng nhau nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong năm mới.

Lời nhắn 2: Chúc bạn năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười. Chúc chúng ta cùng nhau gắn bó, đoàn kết và luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Lời nhắc 3: Chúc bạn năm mới vạn sự như ý, mọi điều suôn sẻ. Chúc chúng ta cùng nhau học hỏi, trau dồi kiến thức và phát triển bản thân.

Tin nhắn chúc Tết tới sếp giúp sếp yêu quý mình

Tin nhắn 1: Sếp ơi, năm mới 2025 đến rồi ạ! Em chúc Sếp năm mới an khang, thịnh vượng và gặt hái nhiều thành công lớn. Cảm ơn Sếp đã luôn tin tưởng và tạo cơ hội cho em phát triển. Chúc Sếp và gia đình một năm mới thật ý nghĩa!.

Tin nhắn 2: Chào Sếp! Năm mới 2025 sắp đến, em chúc Sếp và gia đình một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công rực rỡ ạ! Cảm ơn Sếp đã luôn hỗ trợ và dẫn dắt em trong năm qua. Em sẽ tiếp tục cố gắng hết mình ạ!

Tin nhắn 3: Chúc Sếp năm mới 2025 thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công ạ! Cảm ơn Sếp đã luôn đồng hành và chỉ bảo em trong năm qua. Em sẽ tiếp tục nỗ lực để không phụ lòng Sếp!

Tin nhắn 4: Sếp ơi, năm mới đến rồi! Em chúc Sếp và gia đình một năm 2025 tràn đầy hạnh phúc, may mắn và thành đạt ạ. Cảm ơn Sếp đã luôn tạo điều kiện để em học hỏi và trưởng thành. Chúc Sếp năm mới thật nhiều niềm vui!

Tin nhắn 5: Năm mới 2025 sắp đến rồi ạ! Em chúc Sếp một năm mới an lành, thịnh vượng và gặt hái nhiều thành công. Cảm ơn Sếp đã luôn hỗ trợ và dẫn dắt em. Em sẽ tiếp tục cố gắng hết mình ạ!

Tin nhắn Tết 2025 tới khách hàng

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới khách hàng cá nhân

Lời nhắn 1: Kính chúc Quý khách hàng và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều thành công và may mắn.

Lời nhắn 2: Năm mới sắp đến, [Tên công ty] kính chúc Quý khách hàng sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt.

Lời nhắn 3: Đầu xuân năm mới, kính chúc Quý khách hàng của [Tên công ty] có nhiều giây phút vui vẻ, đầm ấm bên gia đình.

Lời nhắn 4: Thay mặt [Tên công ty], kính chúc Quý khách hàng cùng gia đình dồi dào sức khỏe, gặt hái may mắn và tài lộc.

Lời nhắn 5: Chúc mừng năm mới, [Tên khách hàng]. Chúc bạn cũng như gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Lời nhắn 6 : Nhân dịp năm mới [...], [Tên công ty] xin gửi lời chúc Tết đến với Quý khách hàng, Chúc bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công rực rỡ.

Lời nhắn 7: Hòa chung với không khí vui xuân đón Tết, [Tên công ty] kính chúc Quý khách hàng năm mới tràn ngập niềm vui và may mắn.

Lời nhắn 8: Chúc mừng năm mới. Thay mặt công ty, kính chúc [Tên khách hàng] một năm mới an lành và hạnh phúc.

Lời nhắn 9: Nhân dịp năm mới, [Tên công ty] gửi đến bạn lời chúc chân thành nhất: Hy vọng bạn sẽ có một năm mới hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Lời nhắn 10: Năm mới đến, chúc Quý khách hàng có thật nhiều sức khỏe và may mắn. Hãy tiếp tục đồng hành cùng [Tên công ty] trong những năm tới nhé!

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới khách hàng đối tác

Mẫu 1:

Kính gửi Quý khách hàng/Đối tác,

Năm 2024 sắp khép lại, thay mặt toàn thể [Tên công ty], chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý vị vì sự hợp tác và đồng hành trong suốt thời gian qua. Chúc Quý vị một năm mới 2025 tràn đầy sức khỏe, thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Trân trọng,

[Tên công ty]

Mẫu 2:

Kính gửi Quý đối tác,

Năm mới 2025 đang đến gần, [Tên công ty] xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý vị và gia đình. Chúc một năm mới an lành, hạnh phúc, và gặt hái nhiều thành công trong công việc. Cảm ơn Quý vị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác bền chặt và cùng nhau vươn tới những đỉnh cao mới.

Chúc mừng năm mới!

[Tên công ty]

Mẫu 3:

Thân gửi Quý khách hàng,

Năm 2025 đang đến với những hy vọng và ước mơ mới. [Tên công ty] xin gửi lời chúc năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe và thành công đến Quý vị. Cảm ơn Quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý vị trong năm mới.

Chúc mừng năm mới 2025!

[Tên công ty]

Mẫu 4:

Kính gửi Quý đối tác và khách hàng thân mến,

Năm 2024 sắp qua đi, [Tên công ty] xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý vị vì sự tin tưởng và hợp tác trong thời gian qua. Chúc Quý vị một năm mới 2025 an khang, thịnh vượng, và gặt hái nhiều thành công rực rỡ. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau viết nên những trang sử mới trong hành trình phát triển.

Trân trọng,

[Tên công ty]

Mẫu 5:

Gửi đến Quý khách hàng và đối tác thân mến,

Năm mới 2025 đang đến, [Tên công ty] xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý vị. Chúc một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, và thành công vượt bậc. Cảm ơn Quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả và cùng nhau đạt được những mục tiêu lớn lao hơn nữa.

Chúc mừng năm mới!

[Tên công ty]

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2025 khách hàng bằng tiếng Anh

Lời nhắn 1: Wishing you a joyful New Year filled with prosperity and success. Thank you for being our valued customer! (Chúc Quý khách hàng một năm mới vui vẻ, thịnh vượng và thành công. Cảm ơn bạn đã trở thành khách hàng của công ty!).

Lời nhắn 2: May the coming year bring you happiness, health, and endless opportunities. Happy New Year to our wonderful customers!. (Cầu mong năm tới sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc, sức khỏe và vô số cơ hội. Chúc mừng năm mới tới những khách hàng tuyệt vời của chúng tôi!)

Lời nhắn 3: As we step into the new year, we want to express our gratitude for your continued support. Wishing you a prosperous and joyful New Year! (Bước sang năm mới, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì sự ủng hộ liên tục của bạn. Chúc bạn một năm mới thịnh vượng và vui vẻ!)

Lời nhắn 4: May this New Year be a chapter of success, laughter, and new beginnings for you. Thank you for choosing us as your service provider! (Chúc năm mới này sẽ là một chương thành công, đầy tiếng cười và những khởi đầu mới đối với bạn. Cảm ơn bạn đã chọn chúng tôi làm nhà cung cấp dịch vụ cho mình!)

Lời nhắn 5: Happy New Year to our cherished customers! May your year be filled with accomplishments and moments of joy. (Chúc mừng năm mới tới những khách hàng thân yêu của chúng tôi! Chúc bạn sẽ có một năm mới tràn ngập những thành tựu và khoảnh khắc vui vẻ.)