Lao động Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết 2025 Ngày 24/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX và đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị thảo luận, góp ý cho 13 nội dung quan trọng trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Vân

Với yêu cầu tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, ý nghĩa, đầm ấm, sum vầy, nhân dịp Tết 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai 6 nội dung trọng tâm trong các cấp công đoàn.

Cụ thể, tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” gắn với Chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2025”; Thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo địa phương; Chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; Phối hợp kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn thực hiện Chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2025” theo hình thức trực tuyến do Tổng Liên đoàn phối hợp với các đối tác tổ chức; Tổ chức đón đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết trên các “Chuyến bay công đoàn”, “Chuyến tàu công đoàn - Xuân 2025” và tổ chức truyền thông kịp thời, liên tục, rộng khắp về các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn trên các phương tiện truyền thông…

Trao quà cho công nhân lao động tại Chương trình "Tết Sum vầy 2024". Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chọn 3 nội dung để triển khai ở cấp tỉnh, hướng đến chăm lo cho đối tượng công nhân, viên chức và người lao động với những hình thức, cách thức phù hợp. Dự kiến, tổ chức 10 đoàn công tác, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, thăm, tặng quà chúc Tết 10 doanh nghiệp tại các huyện, ngành; tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho cả công nhân, lao động trực tiếp và đoàn viên khối công chức, viên chức hành chính.

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần sớm ban hành kế hoạch cụ thể, hướng dẫn chi tiết để các đơn vị triển khai kịp thời, phù hợp. Đồng thời, cần xác định rõ tiêu chí đối tượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để thuận lợi cho việc rà soát, tổng hợp đảm bảo đúng đối tượng.

Tại hội nghị, các nội dung của Dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An, Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo đảm an ninh công nhân góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030”, Kế hoạch thực hiện “Nghị quyết số 06/NQ-BCH ngày 27/8/2024 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033” nhận được nhiều ý kiến góp ý chất lượng, tâm huyết.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề “Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” giai đoạn 2024 - 2028. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Các đại biểu cũng đã góp ý cho một số dự thảo quan trọng khác liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý, quy chế thực hiện đơn vị văn hóa, kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1, báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát theo Quyết định số 253/QĐ-LĐLĐ.

Đồng chí Kha Văn Tám chỉ đạo, kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Vân

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An Kha Văn Tám đánh giá cao ý kiến đóng góp tâm huyết, thỏa đáng của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị các ban chuyên đề tiếp thu hoàn thiện, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành để chỉ đạo thực hiện trong các cấp công đoàn./.