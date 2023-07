Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Công đoàn tỉnh Nghệ An

Tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các ban chuyên đề, Tổ giúp việc chỉ đạo Đại hội thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Thường trực, Trưởng các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy

Tại Hội nghị, Tổ giúp việc Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo đại hội các Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiệm kỳ 2023-2028 đã báo cáo về công tác chuẩn bị hồ sơ Đại hội điểm của Công đoàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, công tác chuẩn bị Đại hội của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã được thực hiện tốt, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đã được Tỉnh ủy Nghệ An phê duyệt, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội điểm.

Đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban chuyên đề và Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, trong đó Báo cáo chính trị đảm bảo sát định hướng, chủ trương và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, phù hợp đặc điểm tình hình của tỉnh Nghệ An; kịch bản điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch ngắn gọn, khoa học, trọng tâm. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã chủ động chuẩn bị sớm, đầy đủ các hoạt động tuyên truyền, trang trí, khánh tiết cho đại hội; chuẩn bị các nội dung; 13 tham luận với các chủ đề đa dạng, phản ánh nhiều mặt hoạt động công đoàn tại cơ sở, ngành, địa phương. Các bài tham luận đều hướng đến các biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa hoạt động công đoàn trong tương lai…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy

Các đại biểu đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm để thực hiện tốt hơn một số nội dung về trang trí, khánh tiết, thảo luận tại Đại hội, kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn, tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của các đại biểu Tổng Liên đoàn; làm rõ thêm về công tác chỉ đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An và công tác chuẩn bị Đại hội của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Hiện nay, công tác tuyên truyền trước Đại hội đang được các cấp công đoàn Nghệ An quan tâm đẩy mạnh. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã xây dựng phóng sự về dấu ấn nhiệm kỳ của Công đoàn Nghệ An để tuyên truyền trên sóng Đài PT-TH, mạng xã hội và trình chiếu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp thu những ý kiến đóng góp bổ sung của đại biểu, chỉnh lý hoàn thiện các văn bản đảm bảo chặt chẽ và tổ chức Đại hội điểm Công đoàn tỉnh Nghệ An khóa XIX thành công tốt đẹp.

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức trong 02 ngày (07 và 08 tháng 8 năm 2023) tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh./.